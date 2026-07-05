Redondo certificó su triunfo de la XXX Vuelta Ciclista al Norte de Gran Canaria en la clasificación general después de defender el liderato en la última etapa, poniendo el broche de oro al regreso de una prueba histórica al calendario ciclista canario

José Antonio Redondo conquista la XXX Vuelta Ciclista al Norte de Gran Canaria / Federación Canaria de Ciclismo

La XXX Vuelta Ciclista al Norte de Gran Canaria ya tiene campeón. José Antonio Redondo (Tenerife Bike Point-La Sede) se proclamó vencedor de la clasificación general tras una intensa tercera y última etapa disputada entre Las Palmas de Gran Canaria y Arucas. El ciclista supo administrar la exigua ventaja con la que partía al inicio de la jornada para hacerse con una victoria de prestigio en una edición marcada por la igualdad y el alto nivel competitivo.

Una etapa reina que decidió la Vuelta

La jornada definitiva presentó un recorrido exigente, con más de un centenar de kilómetros y varios puertos de montaña que mantuvieron la incertidumbre hasta los últimos kilómetros. Los continuos ataques entre los favoritos obligaron al equipo del líder a trabajar durante toda la etapa para neutralizar cualquier intento de cambio en la clasificación general.

Aunque la victoria parcial fue para otro de los protagonistas de la carrera, Redondo logró cruzar la meta dentro del grupo de favoritos y conservar el maillot amarillo por un estrecho margen, suficiente para convertirse en el nuevo campeón de la Vuelta al Norte de Gran Canaria.

Una clasificación muy ajustada

La igualdad fue la nota dominante durante toda la competición. Tras situarse líder en la segunda etapa gracias a las bonificaciones obtenidas y a su regularidad, José Antonio Redondo afrontó la etapa reina con apenas unos segundos de ventaja sobre sus principales rivales.

La presión fue constante durante toda la jornada, pero el corredor del Tenerife Bike Point-La Sede respondió con solvencia para asegurar el triunfo final en una edición que no se decidió hasta la línea de meta.

Noam Escarabajal, mejor ciclista canario

Entre los corredores isleños destacó la actuación de Noam Escarabajal, que finalizó como el mejor ciclista canario de la prueba. El podio autonómico lo completaron Daniel Lado y Alejandro del Valle, confirmando el buen momento que atraviesa el ciclismo canario y el talento emergente de sus corredores.

Además, Daniel Lado volvió a firmar una destacada actuación durante toda la carrera, siendo uno de los ciclistas más regulares del conjunto Gran Canaria-EKD Bike Team.

El regreso de una prueba histórica

La XXX Vuelta Ciclista al Norte de Gran Canaria ha supuesto el esperado regreso de una competición que permanecía ausente del calendario desde 2009. La organización apostó por un recorrido de tres etapas que combinó una cronoescalada inicial y dos exigentes jornadas en línea por algunos de los puertos más emblemáticos del norte de la isla.

Cerca de 140 corredores de categoría élite y sub-23 participaron en una edición que reunió a algunos de los mejores equipos del panorama nacional, consolidando nuevamente a Gran Canaria como un escenario de referencia para el ciclismo.

Balance muy positivo

La recuperación de la Vuelta ha sido valorada muy positivamente tanto por organizadores como por instituciones y equipos participantes. La elevada participación, el nivel deportivo mostrado por el pelotón y la respuesta del público a lo largo del recorrido consolidan el regreso de una prueba con un importante peso histórico dentro del ciclismo canario.

La organización ya mira al futuro con el objetivo de seguir creciendo y convertir nuevamente la Vuelta Ciclista al Norte de Gran Canaria en una de las citas más destacadas del calendario nacional.