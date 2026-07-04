El aviso amarillo estará vigente este domingo entre las 11:00 y las 20:00 horas por el aumento de las temperaturas en zonas del interior de ambas islas

La AEMET activa el aviso amarillo en Gran Canaria y Fuerteventura por temperaturas de hasta 35 grados. Europa Press

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) activará este domingo, 5 de julio, el aviso amarillo por altas temperaturas en Gran Canaria y Fuerteventura.

El aviso permanecerá en vigor desde las 11:00 hasta las 20:00 horas y prevé máximas que podrán alcanzar los 35 grados en las medianías del sureste, sur y oeste, así como en la cuenca de Tejeda, en Gran Canaria, y en el interior del sur de Fuerteventura.

Además del ascenso térmico, la previsión para Canarias apunta a intervalos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve y cielos poco nubosos en las islas orientales y las vertientes sur.

España, en ola de calor

Las temperaturas seguirán aumentando, especialmente en medianías y zonas altas, donde en Gran Canaria se esperan valores superiores a los 34 grados.

En el conjunto de España continuará la ola de calor, con temperaturas de entre 36 y 39 grados en buena parte de la Península y picos de hasta 42 grados en algunas zonas del interior.

La AEMET también prevé noches tropicales en amplias áreas del país y viento moderado de componente norte en Canarias.