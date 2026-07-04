El episodio de altas temperaturas activa medidas extraordinarias para prevenir incendios forestales en las zonas situadas por encima de los 400 metros de altitud

Gran Canaria activará diferentes prohibiciones en la cumbre por la alerta de riesgo de incendios forestales / EuropaPress

El Cabildo de Gran Canaria ha declarado la alerta por riesgo de incendios forestales en toda la isla a partir de los 400 metros de altura desde las 08.00 horas de este domingo, 5 de julio, por un episodio de altas temperaturas de varios días de duración, que activará varias prohibiciones con el objetivo de extremar la precaución y preservar el territorio.

Prohibiciones por riesgo de incendio

En un comunicado, ha señalado que queda totalmente prohibido encender fuego en todo tipo de espacios abiertos, así como su uso en los albergues, zonas de acampada, áreas recreativas y zonas de descanso de la red de carreteras, tanto en los espacios habilitados para ello como a través de cualquier clase de sistema portátil.

Asimismo, no está permitido el uso de la zona de acampada de Llanos de La Mimbre y del área recreativa de Tamadaba, ni el acceso rodado a ambos espacios por la carretera GC-216, salvo para las y los vecinos del lugar y para los servicios públicos.

Del mismo modo, en lo que se refiere a las quemas agrícolas o forestales, el Cabildo de Gran Canaria procede a suspender temporalmente todas las autorizaciones concedidas para la quema de rastrojos, pastos permanentes, restos de poda y restos selvícolas mientras se mantenga el riesgo.

Tampoco está permitida la introducción ni el uso de material pirotécnico, y queda prohibida la utilización de maquinaria cuyo funcionamiento genere deflagración, chispas o descargas eléctricas en los montes y en las áreas rurales situadas en una franja de 400 metros a su alrededor, así como la actividad de carboneo y el uso de fuego en la apicultura.

Igualmente, está prohibido el acceso y el tránsito por montes y terrenos forestales, incluyendo pistas y senderos, debido a las condiciones meteorológicas y al riesgo de incendio.

Por su parte, quedan excluidos de esta prohibición los residentes, los servicios públicos y el personal de vigilancia, prevención y extinción de incendios, así como la actividad de pastoreo.

Más medidas de prevención

A este respecto, el Cabildo recalcó que esta restricción no tendrá efecto en los terrenos colindantes a un kilómetro del suelo urbano, según la cartografía elaborada por la Consejería de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento del Cabildo grancanario.

Por último, está prohibido arrojar o abandonar objetos en combustión o cualquier clase de material susceptible de originar un fuego y queda suspendido temporalmente el ejercicio de la caza en toda Gran Canaria.