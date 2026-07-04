El entrenador brasileño, Bruno Savignani, dirigirá al conjunto amarillo durante la próxima temporada

Bruno Savignani será el nuevo entrenador del Dreamland Gran Canaria / Dreamland Gran Canaria

El brasileño Bruno Savignani será el nuevo entrenador del Dreamland Gran Canaria la próxima temporada en Primera FEB, ha informado el club en un comunicado.

Los inicios de Savignani

Bruno Savignani (Goiânia, Brasil, 27 de marzo de 1982) fue jugador de primer nivel en la competición brasileña y su carrera como entrenador arrancó en 2011 como asistente de UniCEUB Brasilia de su país natal.

En 2015, le llegó la oportunidad de dar un paso adelante, en este mismo club, para ser entrenador principal.

En 2017, se incorporó al cuerpo técnico de la selección nacional de Brasil dirigida por Aleksandar Petrovic, una figura que sería clave en su carrera como entrenador.

Antes de ser su ayudante en Pesaro, en la Serie A, su desembarco en Europa se produjo como segundo de Massimo Cancellieri en el Basket Ravenna de la Serie A2.

Con el técnico italiano repetiría labores en el Strasbourg IG francés, aunque de forma breve.

Su trayectoria en España

Después de poco más de tres cursos como ayudante en Europa, en noviembre de 2023 le llegó la llamada del Real Betis Baloncesto para tomar las riendas del conjunto sevillano.

En LEB Oro, el equipo andaluz firmó un balance de 17-17, suficiente para ser noveno y clasificarse para el Playoff, donde cayó ante Movistar Estudiantes en el quinto y definitivo partido de la eliminatoria.

Su buen hacer en tierras hispalenses le valió la llamada de Silbö San Pablo Burgos. Allí, Savignani completó su mejor campaña como entrenador principal, llevando a la escuadra burgalesa a firmar un histórico balance de 32-2, proclamarse campeón de Primera FEB y lograr el ascenso.

El brasileño fue reconocido como mejor entrenador de la temporada en la categoría y también condujo al conjunto burgalés a conquistar la Copa España.

Esta pasada campaña, Savignani dirigió nueve partidos con los burgaleses en Liga Endesa. Ahora, el técnico goianiense coge las riendas del Dreamland Gran Canaria para asumir el reto de comandar al equipo en Primera FEB.