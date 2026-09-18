Devotos y agrupaciones folclóricas participan este viernes en uno de los actos centrales de las fiestas en honor a la patrona de Fuerteventura, la Virgen de la Peña, que se prolongarán hasta el domingo

Fuerteventura celebra este viernes, 18 de septiembre, uno de los actos más esperados de las fiestas en honor a Nuestra Señora de La Peña. La tradicional Romería-Ofrenda vuelve a congregar a vecinos, peregrinos y visitantes en la Vega de Río Palmas, en Betancuria, en una jornada marcada por la devoción, el folclore y las tradiciones majoreras.

Romería

La romería está prevista a partir de las 17.00 horas, con la participación de romeros y agrupaciones folclóricas que recorrerán el camino hasta el Santuario de Nuestra Señora de La Peña. Se trata de uno de los principales actos de un programa festivo que comenzó este jueves y se prolongará hasta el domingo 20 de septiembre.

Desde horas antes del inicio de la ofrenda, numerosos peregrinos han ido llegando a la Vega de Río Palmas desde distintos puntos de la isla. Son miles de fieles y caminantes los que llegan hasta el santuario, algunos de ellos después de recorrer a pie los caminos que conducen hasta la localidad.

La Romería de la Virgen de La Peña está declarada Bien de Interés Cultural (BIC), con categoría de ámbito insular, desde 2007. La devoción a esta advocación se remonta en Fuerteventura al siglo XV y constituye una de las manifestaciones religiosas y culturales con mayor arraigo de la isla.

Dispositivo de seguridad

La celebración de este viernes ha obligado también a establecer un dispositivo especial de tráfico. El Cabildo ha previsto el corte de la carretera entre la glorieta de Valle de Santa Inés y la Vega de Río Palmas desde las 18.00 horas y hasta las 03.00 horas del sábado, aunque el horario puede modificarse por motivos de seguridad. El acceso por Pájara se mantiene abierto.

Además, se han reforzado las conexiones de transporte público para facilitar la llegada y el regreso de los asistentes. Durante este viernes y el sábado funcionan servicios especiales de guaguas que conectan distintos puntos de la isla con Antigua y la Vega de Río Palmas.

La jornada continuará esta noche con la programación festiva. A partir de las 00.30 horas están previstos los fuegos artificiales en la Plaza de Nuestra Señora de La Peña y, desde la 01.00 horas, una gran verbena con Tony Tun Tun y su Orquesta, Orquesta Banda Nueva y Grupo Bomba.

Los actos centrales continuarán este sábado 19, jornada festiva insular, con el traslado de la imagen de la Virgen hasta la plaza y la solemne Eucaristía, presidida por el obispo de la Diócesis de Canarias. Las fiestas concluirán el domingo con nuevas actividades culturales, gastronómicas y deportivas, entre ellas la tradicional luchada en honor a la Virgen.

En directo

La retransmisión se podrá seguir en directo a través de la señal TDT de Televisión Canaria, la plataforma Canarias Play, la página web rtvc.es y el canal oficial de YouTube del ente autonómico a partir de las 18:20 horas: