En la mañana del domingo se celebra la quinta y sexta regata de la temporada de la Liga Insular de Barquillos de Vela Latina

Se reanuda la Liga Insular de Barquillos de Vela Latina de 5 Metros con una doble regata / Lanzarote Deportiva

La Liga Insular de Barquillos de Vela Latina de 5 Metros se reanuda este fin de semana, después de dos semanas sin competición, la primera debido a las adversas condiciones meteorológicas y la segunda con motivo de la festividad de Los Dolores. Los 17 barquillos inscritos están citados a una nueva jornada de navegación en las inmediaciones de la bahía de Arrecife, con una doble regata para completar la quinta y sexta prueba de la temporada.

La cuarta regata de la temporada, prevista para el fin de semana del 6 de septiembre, no se pudo celebrar debido al fuerte viento y que superaba con creces los 20 nudos de intensidad. Con la reanudación de la competición y en caso de celebrarse al menos una de las dos pruebas programadas, los barquillos podrán descartar el peor resultado cosechado hasta el momento y que sin duda, volverá a poner la clasificación al rojo vivo.

El Playa Blanca lidera la clasificación de la Liga Insular de Barquillos de Vela Latina de 5 Metros, con doce puntos de ventaja sobre el Tritón y trece sobre el Graciplus. Algunos de los equipos participantes deberán contar este fin de semana con nuevos patrones, al encontrarse Cristian Sánchez, Nete Armas y Pedro de León en el Campeonato del Mundo de Snipe que se inicia el próximo martes.

Condiciones óptimas

Se esperan unas condiciones óptimas para la navegación en la mañana del domingo. La previsión apunta que el viento soplará del noreste con una intensidad de seis nudos y con rachas que pueden alcanzar los ocho nudos. La elección de vela volverá a ser crucial en la estrategia antes del inicio de las dos regatas,

La señal de salida de la primera de las dos regatas del domingo está fijada a las 11:00 horas, y mucho antes se vivirá un gran ambiente deportivo en las instalaciones del Centro Insular de Deportes Náuticos, en Marina Colón. Las dos pruebas se podrán seguir en directo a través del facebook de la Federación Insular de Barquillos de Vela Latina de Lanzarote.