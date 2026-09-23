La secretaria general del partido en la isla toma las riendas de la comisión gestora tras 18 años de presidencia de Pérez, con el objetivo de cohesionar la formación y afrontar las próximas citas electorales

La secretaria general del PP de Lanzarote, María Jesús Tovar, ha sido nombrada este miércoles responsable de la comisión gestora que dirigirá transitoriamente al partido en la isla, en sustitución de Astrid Pérez, quien ha presidido la formación durante los últimos 18 años.

Informan: Isabel Baeza / Rafael Morales

La decisión se ha adoptado tras la Junta Directiva Autonómica Extraordinaria del PP de Canarias. El presidente de los populares en Canarias, Manuel Domínguez, ha explicado que Tovar asume el liderazgo con el objetivo de «crecer y mejorar el músculo» del partido en Lanzarote.

Un relevo planteado hace un año

Domínguez ha señalado que el cambio comenzó a gestarse hace un año por iniciativa de la propia Astrid Pérez, quien entendió que «era el momento de cambiar» para que los ciudadanos de Lanzarote «vean en el PP el vehículo correcto para mejorar su vida».

El presidente autonómico del PP ha destacado además que Tovar llega con la intención de que el partido en la isla «esté más unido aún de lo que está en este momento», ante un escenario marcado por las elecciones autonómicas previstas para mayo de 2027 y unas elecciones generales todavía sin fecha.

Según ha relatado Domínguez, aunque la decisión de Pérez tenía más de un año de recorrido, «el tufo» que había a elecciones nacionales llevó al partido a posponer el relevo para evitar un proceso congresual interno en Lanzarote coincidiendo con unos comicios a las Cortes Generales. El frenazo electoral y el actual panorama político han abierto finalmente la posibilidad de constituir la gestora.

El presidente del PP de Canarias, Manuel Domínguez, junto a la nueva gestora del PP de Lanzarote

Tovar afronta el relevo «con responsabilidad e ilusión»

María Jesús Tovar ha asegurado que asume la presidencia de la comisión gestora «con responsabilidad e ilusión», con el propósito de cohesionar «todavía más” al PP de Lanzarote y tratar de «conseguir los mejores resultados de la historia» de la formación en la isla.

La nueva presidenta de la gestora ha apelado también a dejar atrás «unas críticas de terceras personas externas» que, según ha señalado, les han sorprendido, y ha defendido la necesidad de «trabajar y mirar hacia adelante para seguir trabajando por y para Lanzarote y La Graciosa”.

Tovar ha dedicado además unas palabras de reconocimiento a Astrid Pérez por «la labor y el legado» que deja en el Partido Popular de Lanzarote tras 23 años al frente de la formación, cinco como secretaria general y 18 como presidenta.

Agradecimiento a Astrid Pérez

La nueva responsable de la gestora ha explicado que Pérez le trasladó sus mejores deseos antes de la reunión y ha destacado la relación que mantienen ambas dirigentes.

«Me mandó un mensaje justo antes de entrar. Tenemos muy buena relación y me ha brindado sus mejores deseos. Sé que está ahí para todo lo que se, y por supuesto, la experiencia es un grado, por lo que seguiremos contando con ella para que también nos guíe un poco porque lo ha hecho muy bien en Lanzarote”, ha abundado Tovar.