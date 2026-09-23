Llegan a Lanzarote 62 personas rescatadas de una patera

La salvamar Urania rescató a estas 62 personas de altamar, donde fueron avistadas por una barco que dio la voz de alarma

Última hora sobre las 62 personas rescatadas en Lanzarote

Esta madrugada, sobre las 4:15 horas, han tocado tierra en Lanzarote 62 personas rescatadas de una embarcación precaria a unas 48 millas de Órzola.

Fue un barco el que los avistó y dio la voz de alarma. La Salvamar Uranaia salió a su rescate y trasladó a las 62 personas de origen subsahariano al Puerto de Arrecife. Son 54 hombres y 8 mujeres a los que atendieron a su llegada los servicios sanitarios y de emergencias.