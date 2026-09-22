Rescatados los ocupantes de un cayuco al noroeste de Lanzarote

Uno de los ocupantes del primer cayuco tuvo que ser evacuado en helicóptero a un centro hospitalario en Lanzarote con signos de hipotermia

Los ocupantes de un cayuco han sido rescatados este martes por la Salvamar Al Nair, a unos 25 kilómetros de la costa noroeste de Lanzarote.

Uno de ellos tuvo que ser evacuado en helicóptero a un centro hospitalario con signos de hipotermia.

La segunda embarcación detectada por el Centro de Información y Coordinación de Salvamento (CIBE) permanece con el motor parado frente al muelle de Punta Mujeres, en el norte de la isla. La Salvamar Acrux se ha desplazado hasta la zona para proceder a su rescate.