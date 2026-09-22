Astrid Pérez tras 23 años al frente del PP de Lanzarote: «Hoy acabo una etapa»

La líder insular y presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, deja la dirección del Partido Popular en Lanzarote agradeciendo su «casi medio siglo» de servicio al partido

La hasta ajora líder del PP en Lanzarote y presidenta del Parlamente de Canarias dice adiós a 23 años al frente del partido en la isla. Lo ha hecho después de que la formación política haya decidido que una gestora asuma temporalmente la dirección del partido en Lanzarote, en sustitución de la ejecutiva insular que encabeza desde hace casi dos décadas la presidenta Pérez. Ella misma lo confirmaba este martes con un mensaje de despedida y agradecimiento que ha subido a sus redes sociales.

Mensaje de despedida y agradecimiento de Astrid Pérez

Casi medio siglo en la dirección del partido

La trayectoria de Astrid Pérez en el partido abarca buena parte de su trayectoria vital y profesional: 5 años como secretaria general y 18 años como presidenta del partido, «casi un cuarto de siglo» como resume ella misma en el vídeo. Por eso, dice, «hoy acaba una etapa, hoy vamos a renovar el Partido Popular de Lanzarote.

Con estas palabras comienza su despedida, en la que ha aprovechado para agradecer al partido, con el que ha sido alcaldesa de Arrecife o presidenta del Cabildo. También a militantes y afiliados, a vecinos y votantes por «su apoyo».