La Junta Directiva del PP de Canarias debatirá este miércoles el nombramiento de una gestora para sustituir a la ejecutiva insular que encabeza la presidenta del Parlamento autonómico

La Junta Directiva del PP de Canarias debatirá este miércoles el nombramiento de una gestora que asumirá temporalmente la dirección del partido en Lanzarote, en sustitución de la ejecutiva insular que encabeza desde hace casi dos décadas la presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez. Fuentes del PP y del entorno de Pérez han confirmado que la designación de esta dirección temporal constituye el único punto del orden del día de la reunión convocada por la dirección autonómica.

Informan: Salvador Cruz / Mario Carreño

La reunión tendrá lugar el miércoles 23 de septiembre y formalizará el nombramiento de una Comisión de Gobierno Transitoria en Lanzarote. La decisión supondrá el relevo de Pérez al frente de la organización insular, después de una etapa de casi 18 años como presidenta del PP lanzaroteño.

El mensaje de despedida de Astrid Pérez

La propia Astrid Pérez ha publicado este lunes por la tarde un mensaje de despedida en su cuenta personal de Instagram, en el que asume la decisión de la dirección del partido. «Asumo esta decisión porque el partido está por encima de las personas. Porque las responsabilidades pasan, pero las siglas, el proyecto y el compromiso del Partido Popular con nuestra tierra están por encima de todos nosotros», asegura.

Astrid Pérez en una imagen de archivo. Europa Press Canarias

Aunque Pérez no menciona explícitamente a qué decisión se refiere, el contenido de su mensaje tiene tono de despedida. «Después de 18 años al frente del Partido Popular de Lanzarote, quiero dedicar unas palabras a quienes han formado parte de este camino», señala.

Fuentes del PP en Lanzarote precisan que Pérez ya había comunicado a la dirección que no quería continuar al frente de la organización y que, si se convocaba un congreso, no tenía previsto presentarse para renovar su mandato. «Lleva 23 años al frente del PP de Lanzarote, si se suman a los 18 como presidenta los cinco previos como secretaria general. Cree que ya es suficiente», han apuntado.

Dieciocho años al frente del partido

En su mensaje, Pérez agradece a la militancia su apoyo para «hacer crecer un proyecto político que hoy tiene una presencia y una fuerza muy distintas en Lanzarote y La Graciosa».

«Detrás de ese crecimiento hay 18 años de trabajo de muchas personas, de puertas tocadas, de campañas, de momentos difíciles y, sobre todo, de no rendirse nunca. Nada de lo que hoy es el Partido Popular en nuestra isla habría sido posible sin ustedes», apunta.

La presidenta del Parlamento también dedica unas palabras a los vecinos de Lanzarote y La Graciosa, a quienes agradece «la cercanía y humanidad» con la que la han tratado durante todo este tiempo. Pérez concluye su mensaje declarando que se siente «profundamente orgullosa del camino recorrido».