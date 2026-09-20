El Playa Blanca se consolida en el liderato de la Liga Insular de Barquillos de Vela Latina de 5 Metros

Playa Blanca y Jameos del Agua, se reparten las victorias en una nueva jornada de regatas / Lanzarote Deportiva

Se reanudó en la mañana del domingo la Liga Insular de Barquillos de Vela Latina de 5 Metros de Lanzarote, con la celebración de la quinta y sexta regata de la temporada. A pesar de que las condiciones no fueron las más favorables al inicio de la jornada, se pudieron celebrar las dos pruebas programadas. El Playa Blanca con Virginia Morales a la caña y el Jameos del Agua con Alfredo Morales como patrón, se apuntaron la victoria en las dos regatas celebradas en la bahía de Arrecife.

El escaso viento a primera hora de la mañana del domingo obligó a retrasar el comienzo de la primera regata del día. La intensidad del viento fue aumentando, hasta situarse alrededor de los 11 nudos constantes y eligiendo la mayor parte de los barquillos la vela grande. Con unos 45 minutos de retraso se inició la jornada de regatas en la bahía de Arrecife, tras diseñar el Comité de Regatas un campo de regatas con dos ceñidas y dos popas.

La regata se aprieta

Tras la salida, al frente de la flota se situaron el Bernasan, el Playa Blanca y el Jameos del Agua, montando en este orden la primera baliza del campo de regatas. El Jameos del Agua se tuvo que penalizar al tocar la boya, circunstancia de la que se aprovechó el Romerito de David Martín para situarse en la tercera posición.

El Playa Blanca, patroneado por Virginia Morales, de regreso a la competición una vez recuperada de la lesión que sufría en la mano, le arrebató el liderato al Bernasan en la segunda ceñida. Se igualó la lucha por la victoria en la última empopada, siendo finalmente el Playa Blanca el que se hizo con el triunfo, seguido por el Bernasan patroneado por Gonzalo Morales en la segunda posición y el Romerito en la tercera. Jameos del Agua y Federico Pescamar Titerroy, completaron la cuarta y quinta posición, respectivamente.

En el receso de veinte minutos entre una regata y la otra, los barquillos aprovecharon para acercarse a las instalaciones del Centro Insular de Deportes Náuticos y cambiar de vela al aumentar la intensidad del viento. Los regatistas se encontraron con unas condiciones cambiantes, soplando con intensidad en algunas de las zonas y calmas en otras.

Playa Blanca mantiene el liderato

Desde el inicio de la segunda regata, el Jameos del Agua patroneado por Alfredo Morales se colocó al frente de la flota y no abandonó la primera posición hasta que se apuntó la victoria en la línea de meta. El Playa Blanca de Virginia Morales se consolidó en la segunda posición y comenzó a abrir la diferencia con respecto a un tercer puesto por el que luchaban el Romerito, Tritón y Furia II Nissan, entre otros.

Finalmente, el Jameos del Agua se apuntó la victoria en la segunda regata del día y se desquitaba del problema sufrido en la primera prueba en la que se tuvó que penalizar al tocar una de las boyas cuando luchaban por el liderato. El Playa Blanca cruzó la línea de meta en segundo lugar y el Romerito le ganó la partida al Tritón para ser tercero.

Tras la celebración de la quinta y sexta regata de la Liga Insular de Barquillos de Vela Latina de 5 Metros, los equipos han podido descartar el peor resultado sumado hasta la fecha. De esta manera, la clasificación general queda encabezada por el Playa Blanca con 5 puntos, aventajando en diez puntos al Jameos del Agua que se sitúa segundo y en tercera posición está el Roimerito con 16 puntos.

La Liga Insular de Barquillos de Vela Latina de 5 Metros, organizada por la Federación Insular de Barquillos de Vela Latina de Lanzarote, vivirá el próximo domingo 27 de septiembre una nueva jornada, con la celebración de la séptima regata de la competición. Además, está previsto recuperar la cuarta regata de la temporada que fue aplazada hace unas semanas por el fuerte viento.