Rescatadas 38 personas de una embarcación localizada cerca de La Graciosa

Entre los ocupantes hay tres mujeres y dos menores; la Guardamar Urania ha trasladado a los migrantes al Puerto de Arrecife
Salvamento Marítimo ha rescatado este martes a 38 personas de origen magrebí que viajaban en una embarcación localizada a unas tres millas al este de La Graciosa.
Entre los ocupantes se encuentran tres mujeres y dos menores. La embarcación la vio inicialmente por un pesquero, que dio aviso de su presencia.
La Guardamar Urania se desplazó hasta la zona para proceder al rescate y trasladar a las personas hasta el Puerto de Arrecife, donde donde llegaron pasado el mediodía.
El dispositivo estuvo coordinado por Salvamento Marítimo de Las Palmas de Gran Canaria.