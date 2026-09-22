Rescatadas 38 personas de una embarcación localizada cerca de La Graciosa

Entre los ocupantes hay tres mujeres y dos menores; la Guardamar Urania ha trasladado a los migrantes al Puerto de Arrecife

Informa: Redacción Informativos RTVC

Salvamento Marítimo ha rescatado este martes a 38 personas de origen magrebí que viajaban en una embarcación localizada a unas tres millas al este de La Graciosa.

Momento del rescate de la embarcación. Fuente: Salvamento Marítimo.

Entre los ocupantes se encuentran tres mujeres y dos menores. La embarcación la vio inicialmente por un pesquero, que dio aviso de su presencia.

Imagen: Salvamento Marítimo.

La Guardamar Urania se desplazó hasta la zona para proceder al rescate y trasladar a las personas hasta el Puerto de Arrecife, donde donde llegaron pasado el mediodía.

Imagen: RTVC

El dispositivo estuvo coordinado por Salvamento Marítimo de Las Palmas de Gran Canaria.