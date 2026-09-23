En las últimas 24 horas han llegado 4 neumáticas a Lanzarote

En total, han rescatado y desembarcado en Lanzarote 189 personas que iban en 4 embarcaciones precarias, la mayoría neumáticas

En las últimas 24 horas han llegado 4 pateras a Lanzarote

Los servicios de emergencias han coordinado en las últimas horas el rescate y desembarco en Lanzarote de 189 personas localizadas en cuatro embarcaciones precarias, la mayoría neumáticas, en la ruta hacia Canarias que parte del África Occidental.

En la mañana de este martes la Guardamar Urania de Salvamento Marítimo rescató este martes a 38 personas de origen magrebí, entre ellos tres mujeres y dos menores que viajaban en una patera de madera localizada a unos 5,5 kilómetros al este de la isla de La Graciosa, han informado fuentes de Salvamento Marítimo.

Ya por la tarde, Salvamento acudió a socorrer a otras dos neumáticas ocupadas por 46 y 43 personas, respectivamente, todas de origen magrebí también.

189 personas

En la primera de ellas, auxiliada por la Salvamar Acrux frente a la costa de Punta Mujeres, iba un grupo de 46 hombres. Entre ellos había tres menores no acompañados, y dos de sus ocupantes tuvieron que ir al hospital por presentar problemas de salud.

La segunda neumática la ocupaban 42 hombres y una mujer y entre ellos había 15 menores no acompañados. Ambas embarcaciones precarias habían salido de Marruecos, según ha informado el Consorcio de Emergencias de Lanzarote.

La última, este miércoles

A primeras horas de este miércoles, la Salvamar Urania se ha encargado de socorrer a 62 integrantes de una nueva expedición de migrantes, todos subsaharianos, entre los que se encontraban 8 mujeres.

Avistó la embarcación un mercante a unos 89 kilómetros de Órzola, al norte de Lanzarote. Su desembarco se produjo en la capital de la isla a las 07.22 horas, según ha informado a EFE una portavoz de la sociedad estatal.