Real Unión de Tenerife vs Panadería Pulido San Mateo | J4 Tercera Federación 26-27

Real Unión de Tenerife vs Panadería Pulido San Mateo. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este sábado 26 de septiembre. Partido correspondiente a la J4 de la Tercera Federación. Se puede seguir en directo en rtvc.es

Real Unión de Tenerife y Panadería Pulido San Mateo se enfrentan este sábado 26 de septiembre, a partir de las 11:00 (hora canaria) en el Campo de “La Salud”. Partido correspondiente a la jornada 4 del Grupo 12 de la Tercera Federación.

Real Unión de Tenerife vs Panadería Pulido San Mateo | J4 Tercera Federación / Panadería Pulido San Mateo

El Real Unión de Tenerife y el Panadería Pulido San Mateo se preparan para afrontar una nueva jornada de competición con un duelo que tendrá lugar este sábado 26 de septiembre.

El encuentro, correspondiente a la jornada 4 del Grupo 12 de la Tercera Federación, se disputará en el Campo de “La Salud”, donde ambos conjuntos buscarán sumar un resultado positivo.

El balón comenzará a rodar a las 11:00 horas (hora canaria), en un partido que enfrentará a dos equipos con el objetivo de seguir avanzando en este inicio de temporada.

La Salud será el escenario de un encuentro que pondrá frente a frente al Real Unión de Tenerife y al Panadería Pulido San Mateo en la cuarta jornada liguera.

Retransmisión en RTVC

Televisión Canaria ofrece este sábado 26 de septiembre la retransmisión en directo del encuentro de la 4ª jornada del grupo 12 de la Tercera Federación entre el Real Unión de Tenerife vs Panadería Pulido San Mateo.

La retransmisión podía seguirse en directo por Canarias Play, rtvc.es y el canal de YouTube Deportes.

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