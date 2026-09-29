La mujer, de 87 años, permanece ingresada en el Hospital Gregorio Marañón desde el desahucio y espera recibir el alta “cuanto antes”

Maricarmen, de 87 años, ha aceptado el acuerdo alcanzado este lunes entre sus representantes, el Sindicato de Inquilinas de Madrid y Urbagestión Desarrollo e Inversión SL, la empresa propietaria del piso del que fue desahuciada el pasado miércoles. Así lo ha confirmado su letrada, Beatriz Duro.

Maricarmen minutos antes de ser desahuciada, el pasado 23 de septiembre de 2026, en Madrid. Fernando Sánchez / Europa Press

La mujer se ha alegrado mucho al conocer la noticia hace unas dos horas en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, donde permanece ingresada desde que se produjo el lanzamiento, según ha explicado Duro.

Maricarmen espera ahora recuperarse y recibir el alta “cuanto antes”. Su intención es poder regresar al inmueble de la calle del Alcalde Sainz de Baranda, donde ha vivido durante más de setenta años.

Un nuevo contrato de ocho años

El acuerdo se alcanzó después de la reunión que las partes mantuvieron este lunes en el Servicio de Intermediación del Alquiler del Ayuntamiento de Madrid, en la sede de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS) Madrid.

Según la consejera delegada de EMVS Madrid, Ana de Miguel, el acuerdo permitirá a Maricarmen volver al inmueble como arrendataria mediante un nuevo contrato. Todo, conforme a la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU).

El contrato tendrá una duración de ocho años y la renta no superará el 30 % de sus ingresos netos, dentro del programa de intermediación del alquiler municipal. La EMVS actuará además como garante de su cumplimiento.

Asesoramiento y garantías

El programa contempla para la inquilina asesoría jurídica, técnica y fiscal durante la vigencia del contrato, con el objetivo de resolver las cuestiones que puedan plantearse durante ese periodo.

Como garantía para los propietarios, el programa de intermediación incluye un seguro multirriesgo del hogar y un seguro de impago.