Las portavoces Valeria Racu y Alicia del Río se han mostrado críticas con los dos decretos aprobados en el Consejo de Ministros y han avisado de que «todos los ojos están puestos en el texto»

Declaraciones Alicia Del Río, portavoz del Sindicado de Inquilinas / Beatriz Duro, abogada de Maricarmen

El Sindicato de Inquilinas ha rechazado el «troceo» en dos decretos del texto con las medidas en materia de vivienda aprobados este martes en el Consejo de Ministros, un texto en el que «tendrán los ojos puestos», y ha avisado de que «cuanto más dividan, más nos enfadarán».

Las portavoces Valeria Racu y Alicia del Río han reiterado que «todos los ojos están puestos en el texto» para que no se cuele nada por las grietas en las que «siempre nos han colado las estafas de los rentistas», según ha asegurado en declaraciones a los medios desde la acampada en la Puerta del Sol.

La advertencia del Sindicato de Inquilinas llega después de que el Consejo de Ministros haya aprobado dos decretos ley, uno de ellos contiene «solo» la medida de la renovación automática de los contratos de alquiler que lleva desde el viernes exigiendo la Confederación de Sindicatos de Inquilinas -y por extensión Sumar-.

Vista de la Puerta del Sol donde unas mil personas llevan acampadas ya tres noches en protesta por la situación de la vivienda. Imagen EFE

Dos decretos

El otro decreto sobre vivienda incluye el resto de medidas acordadas con los grupos, también la regulación del alquiler de habitaciones, que hasta hace unas horas había quedado fuera del texto.

«Si realmente permitimos que haya dos reales decretos, nos estarán fallando una vez más. Divide y conquistarás, nunca más», han mantenido las portavoces, que han mostrado cautela en su posicionamiento respecto al texto hasta ver la «letra pequeña» para saber si es «una farsa o un decreto de verdad».

Esa política del «divide y vencerás» la hacen «los fascistas y la ultraderecha», han alertado, al mismo tiempo que han pedido «pasar de una vez por todas de los discursos que nos están poniendo en las manos del fascismo».

«Los verdaderos invasores son los inversores, los inversores inmobiliarios, los inversores internacionales que hace mucho tiempo se han quedado con nuestro país», han dicho.

Las manifestaciones de los últimos días y actos como la acampada que acoge la Puerta del Sol son muestras del «pulso histórico» que están echando las calles al Gobierno, «como hacía décadas que no se veía» y que se está extendiendo por más ciudades del país.

Convocatoria estatal este fin de semana

Sobre los próximos pasos de las movilizaciones, las portavoces del Sindicato de Inquilinas han adelantado en su intervención una convocatoria a nivel nacional este fin de semana «en todas las ciudades del país».

Lo que ocurre en Sol «va a ocurrir» en cada plaza, cada pueblo, cada barrio, cada centro de trabajo y en cada vivienda, han dicho.

Además, preguntadas sobre la duración de la acampada de Sol, las portavoces han indicado que irán viendo cómo actuar y las decisiones que se toman en la asamblea programada para esta tarde en la acampada para valorar cómo siguen «escalando el conflicto».

Sobre el requerimiento anunciado este martes por la Comunidad de Madrid a Delegación del Gobierno para que desmantele la acampada, han defendido que «todo el mundo tiene mucho miedo» y han celebrado ver cómo «los que están temblando son ellos de una vez por todas».