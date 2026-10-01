Casi 1,9 millones de contratos de alquiler se podrán prorrogar con el nuevo decreto

Esta estimación la ha hecho Sumar, que asegura que será una de las consecuencias de la entrada en vigor de la prórroga de dos años para los contratos de alquiler que venzan antes de final de 2028

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Más de 1,89 millones de contratos de alquiler se podrán prorrogar en España con la entrada en vigor de la prórroga de dos años para los que venzan antes del 31 de diciembre de 2028, una medida que tendrá que convalidar este viernes el Congreso.

Fuentes de Sumar han explicado este jueves que, teniendo en cuenta que según el Instituto Nacional de Estadística (INE) en cada hogar hay de media 2,5 personas, en total unos 5 millones de personas las beneficiadas por este medida.

Madrid, la gran beneficiada

Por comunidades autónomas, Madrid sería la gran beneficiada con un total de 402.082 contratos prorrogables con el decreto ley, seguida de Cataluña con 339.088, de los cuales 248.053 corresponderían a Barcelona.

La tercera comunidad autónoma con más contratos prorrogables sería Andalucía, con 263.222, seguida de la Comunidad Valenciana, con 224.372 contratos.

Asimismo, en Galicia se podrían prorrogar 111.175 contratos, en las Islas Canarias 108.252, en Castilla y León 94.994 y en las Islas Baleares 69.154.

Completan la lista elaborada por Sumar Castilla y La Mancha (65.797 contratos), Aragón (64.272), Murcia (46.819), Asturias (41.917), Extremadura (30.630), Cantabria (21.180) y La Rioja (12.721).