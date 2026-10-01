Sanidad asegura que las evidencias disponibles hasta el momento indican que parece tratarse una introducción accidental y puntual del vector a través de material susceptible de contener huevos del mosquito tigre

Sanidad detecta ejemplares de mosquito tigre en Motor Grande, en Gran Canaria.

La Dirección General de Salud Pública de Canarias ha detectado la presencia de ejemplares adultos de mosquito tigre (Aedes albopictus) en la zona de Motor Grande, en el sur de Gran Canaria.

Según ha informado la Consejería de Sanidad, en esa zona del municipio de Mogán se había recibido un aviso de un ciudadano. Alertaba sobre el aumento de picaduras de mosquitos en horario diurno, especialmente en una zona próxima a una estación depuradora de aguas residuales.

En la primera inspección realizada por personal del Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de la Universidad de La Laguna, no se encontraron ejemplares. No obstante, siguiendo el protocolo establecido, se instalaron trampas para este tipo de insectos. Y, gracias a un notificación posterior, en la que se adjuntaron fotografías de los ejemplares de mosquitos, se constató que se trata de ejemplares de la especie Aedes albopictus.

Tras este hallazgo, se ha activado el Sistema de Vigilancia Entomológica de Canarias, dentro del cual ya se han colocado distintos tipos de trampas. Y se han reforzado las labores de inspección y de información a la ciudadanía de esta zona Mogán para alertarles de la presencia de estos insectos.

Según detalla la Consejería de Sanidad, las evidencias disponibles hasta el momento indican que parece tratarse una introducción accidental y puntual del vector. A través de material susceptible de contener huevos del mosquito tigre.

El Aedes albopictus es un mosquito de color negro con rayas. Es más pequeño que los habituales en las islas, que aparece más en ambientes urbanos. Y se ha adaptado a reproducirse en pequeños puntos de agua generados por el hombre. Es un vector de transmisión de enfermedades víricas en otras zonas geográficas donde esas patologías son endémicas, lo que no sucede en Canarias.

El mosquito tigre suele picar durante el día, especialmente al amanecer y anochecer. Su picadura genera una fuerte reacción inflamatoria que va acompañada de un gran escozor.