Colocada la primera piedra del Centro de Salud Corralejo II

Con una inversión de 9,9 millones, el Centro de Salud de Corralejo II está más cerca de ser una realidad con la colocación por parte del Gobierno de Canarias de la primera piedra

El presidente canario, Fernando Clavijo, ha puesto este jueves la primera piedra del Centro de Salud Corralejo II Dunas, un edificio con una inversión de 9,9 millones y en un municipio donde en los últimos años se ha incrementado casi un 70 % el número de tarjetas sanitarias.

Clavijo pone primera piedra del Centro de Salud Corralejo II con inversión de 9,9 millones

23 meses de construcción

Con una superficie de 3.500 metros cuadrados construidos, y un plazo de ejecución de 23 meses, el nuevo centro permitirá aliviar la presión existente “optimizando los recursos y mejorando las condiciones de trabajo de los profesionales”.

Clavijo ha asistido este jueves al inicio del edificio en un acto en el que ha destacado que se cumple un compromiso “altamente demandado por la población del municipio”.

Además, ha recordado como el Cabildo, ayuntamientos y Gobierno decidieron “abordar” una serie de retos y entre ellos el sanitario logrando ya el helicóptero medicalizado, la redacción del proyecto del CAE de La Lajita, la mejora en las ambulancias y el incremento de la cartera de servicios porque “teníamos claro que la sanidad era un elemento fundamental de Fuerteventura”.

Ss trata, aseguró el presidente, de proyectos y obras “no sólo pensando en el presente, cuando a veces las administraciones vamos por detrás del crecimiento de la población, sino planificando en el crecimiento de los próximos años por lo que esta infraestructura podrá ir mejorando e incorporando personal y acercando la sanidad a la ciudadanía”, ha indicado el presidente.

Respuesta a necesidad real

La consejera de Sanidad, Esther Monzón, también ha asistido al acto donde ha asegurado que el nuevo Centro de Salud de Corralejo es una obra “que representa mucho más que un nuevo edificio sanitario, representa una respuesta a una necesidad real de la población de Corralejo y de toda la Zona Básica de Salud de La Oliva”.

En las últimas dos décadas, la zona ha experimentado un crecimiento “extraordinario” pasando de 16.875 con tarjeta sanitaria en 2006 a más de 28.000 en la actualidad, con un incremento de casi un 70 por ciento.

“Cuando una población crece también tiene que crecer y evolucionar su sistema sanitario y de ahí que fuera necesario dar un paso adelante”, ha señalado.

El actual centro de salud de Corralejo ha sufrido varias ampliaciones y reformas, pero, según Monzón, “ha llegado prácticamente a su límite y Corralejo necesitaba unas instalaciones modernas, accesibles, eficientes y preparadas para el futuro”.

El nuevo centro aporta un servicio integral de medicina familiar, enfermería, pediatría, fisioterapia, radiología, atención a la mujer, pruebas diagnósticas y un área de urgencias con un punto de atención continuada.

Reclamación de mejoras sanitarias desde 2016

La presidenta del Cabildo majorero ha recordado que en 2016 miles de personas salieron a la calle para reclamar mejoras en la sanidad y cómo en 2023, tras su llegada a la presidencia, Cabildo, Gobierno y ayuntamientos se reunieron para acordar que la sanidad debía ser “una prioridad” para las administraciones.

García ha manifestado que este nuevo centro ofrecerá una importante cartera de servicios y a la vez va a “aliviar y descongestionar los servicios de urgencias del hospital”.

El suelo donde se levantará el nuevo centro de salud ha sido cedido por el Ayuntamiento de La Oliva cuyo alcalde, Isaí Blanco, ha recordado que hoy es “un día de celebración para el municipio” con un proyecto que viene a cumplir con el incremento de población que sufre el municipio “donde uno de los principales problemas de este crecimiento ha sido poder llegar a atender todos los servicios que necesitan los vecinos y uno de los más importantes ha sido la atención sanitaria”.

El nuevo centro de salud se une al ambulatorio abierto recientemente en el pueblo de El Cotillo y la ampliación del ambulatorio de La Oliva.