Absuelto de delito electoral Marcelino Cerdeña, exalcalde de Betancuria

Marcelino Cerdeña, exalcalde de Betancuria, en Fuerteventura, y una funcionaria de la localidad, estaban acusados de delito electoral en los comicios municipales de 2019

La Audiencia Provincial de Las Palmas ha absuelto al exalcalde de Betancuria (Fuerteventura) Marcelino Cerdeña Ruiz de un delito electoral supuestamente cometido durante las elecciones municipales de mayo de 2019. También queda absuelta la funcionaria municipal Isabel Clara Marichal Torres, según establece la sentencia. A ambos los procesaron por ese delito por el Juzgado de lo Penal número 2 de Arrecife, con sede en Puerto del Rosario, en octubre de 2025, pero interpusieron un recurso de apelación, y la Audiencia Provincial ha fallado a su favor.

Investidura de Marcelino Cerdña como alcalde de Betancuria

Sentencia

Según la sentencia, no está probado que Marcelino Cerdeña Ruiz e Isabel Clara Marichal Torres, puestos de acuerdo, el primero como candidato a alcalde del municipio de Betancuria en las elecciones municipales convocadas el 26 de mayo de 2019, y la segunda como asesora jurídica con plaza de funcionaria pública de ese ayuntamiento, «realizaran actos plenamente contrarios a la correcta tramitación del voto por correo fijada por la ley electoral» en los días previos a los comicios.

Los magistrados no declaran probado que Marichal, a pesar de que la solicitud del voto por correo debe formularse personalmente, rellenase de forma total o parcial las solicitudes de voto por correo sin el consentimiento e intervención de varios vecinos «estando todas/os ellos presentes cuando se rellenó la referida solicitud, habiendo formulado dichas/os electores de forma personal la solicitud de voto por correo».

Tampoco se declara probado que Cerdeña «rellenara total o parcialmente la solicitud de voto por correo sin el consentimiento e intervención de Irene María Fragiel Vera, quien formuló de forma personal la solicitud de voto por correo».

Igualmente, no se considera probado que Marichal se apropiase de sobres con documentación electoral dirigidos a varios vecinos antes de que emitieran sus votos.

Marcelino Cerdeña encabezó la candidatura de Unidos Por Betancuria (Uxbe) en las elecciones locales de 2019 y logró la mayoría absoluta con cinco concejales.