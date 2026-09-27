El Cabildo pondrá en marcha un nuevo servicio para controlar el uso público y proteger la Isla de Lobos ante la presión de visitantes

Fuerteventura reforzará la vigilancia en la Isla de Lobos. Europa Press

El Cabildo de Fuerteventura reforzará la vigilancia y el control del uso público en el Parque Natural Islote de Lobos mediante un nuevo servicio gestionado a través de Gesplan.

La actuación forma parte de los 277.434 euros incorporados por el Pleno insular para impulsar distintas medidas de gestión medioambiental, conservación de la biodiversidad y protección de los espacios naturales de la Isla.

La presidenta del Cabildo, Lola García, ha destacado que Lobos es uno de los espacios naturales de mayor valor de Fuerteventura y también uno de los que soporta una mayor presión de visitantes.

Mejoras en la Estación Biológica de La Oliva

El nuevo servicio permitirá mejorar el control de las actividades y avanzar en una gestión que compatibilice el uso público con la conservación del entorno.

La financiación contempla además otras actuaciones ambientales, como la creación de una red preliminar de refugios climáticos frente a episodios de calor extremo, mejoras en la Estación Biológica de La Oliva y trabajos para recuperar y proteger los palmerales naturales de Phoenix canariensis.

El Cabildo y la Reserva de la Biosfera participan también en el proyecto Palmac, centrado en adaptar estos palmerales a las plagas y a los cambios ambientales mediante técnicas genéticas y modelos predictivos.