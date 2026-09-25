El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, y la consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, presidieron la gala de los Premios de Turismo Islas Canarias, celebrada este año por primera vez en Fuerteventura

Gala de los Premios de Turismo Islas Canarias, celebrada este año por primera vez en Fuerteventura. Imagen Gobierno de Canarias

El vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez, y la consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, entregaron este jueves los Premios de Turismo Islas Canarias 2026 en una ceremonia celebrada en el Palacio de Formación y Congresos de Fuerteventura, en Puerto del Rosario, que acogió por primera vez este evento.

Durante su intervención, el vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, destacó que hablar de turismo en Canarias es hablar de «empleo, oportunidades, innovación, sostenibilidad, nuestros productos, nuestros paisajes y nuestra identidad», pero, sobre todo, de personas y subrayó que «el éxito del turismo tiene que ser también el éxito de quienes viven y trabajan aquí».

Domínguez hizo hincapié en que detrás de cada hotel, restaurante, experiencia, producto o paisaje «hay personas» y destacó también que «los seis premiados representan distintas maneras de entender y mejorar nuestro turismo» y reconoció especialmente el trabajo de sus equipos y familias, al recordar que «detrás de cada trayectoria hay muchas personas que han compartido el esfuerzo, las dificultades y también los éxitos».

Turismo que genere riqueza, empleo y oportunidades

El vicepresidente defendió un turismo capaz de generar riqueza y empleo, pero también de «devolver el valor a nuestro territorio y dar más oportunidades a nuestra gente». Un modelo que, según señaló, «debe avanzar en calidad, innovación y sostenibilidad y que, sobre todo, debe situar a las personas en el centro».

Además, Domínguez reivindicó el papel que el turismo ha tenido en la evolución económica de Canarias y señaló que «el sector que nos ayudó a salir de la pobreza y del subdesarrollo, debe contribuir ahora a construir un presente y un futuro mucho mejores». El vicepresidente cerró su intervención agradeciendo a Fuerteventura su acogida y a las personas que trabajan cada día para que «Canarias siga siendo un destino turístico absolutamente extraordinario y, sobre todo, un lugar mejor para los que vivimos aquí».

Por su parte, la consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, coincidió en destacar que los Premios de Turismo Islas Canarias representan «el turismo en el que creemos, un turismo de personas para las personas, que nos habla de vidas de esfuerzo y de dedicación» y subrayó que «esta edición, con 102 candidaturas, refleja la enorme implicación empresarial y social que existe en las islas».

De León defendió también la necesidad de que el archipiélago afronte los retos del turismo desde la planificación y la toma de decisiones. «Canarias no nos exige que eliminemos el turismo, sino que lo regulemos», afirmó, y señaló la necesidad de «poner límites, fijar las capacidades de carga de nuestras islas y de nuestros espacios naturales, y acompañar de vivienda, transporte y agua la actividad turística». En este sentido, indicó que «es necesario planificar pensando en las generaciones que vienen detrás».

Un turismo compatible con la identidad canaria

La consejera reivindicó un turismo compatible con la identidad de las islas y con la calidad de vida de sus residentes. «Nuestro destino turístico es, antes que nada, el lugar en el que vivimos», señaló, defendiendo que el desarrollo turístico debe permitir que «nuestra gente viva en su tierra y se sienta identificada con ella».

Gala de los Premios de Turismo Islas Canarias, celebrada este año por primera vez en Fuerteventura. Imagen Gobierno de Canarias

La responsable de Turismo aprovechó la ocasión para resaltar el compromiso de los seis premiados y vinculó sus diferentes proyectos con una misma idea «la de cuidar a las personas, cuidar nuestra economía, cuidar a los trabajadores, cuidar nuestra identidad, cuidar a nuestra tierra» y agregó que «ese compromiso forma parte también de la responsabilidad de quienes gestionan el turismo de Canarias, apostando por avanzar hacia un turismo que cuida, que respeta y regenera».

De León concluyó su intervención anunciando que El Hierro acogerá en 2027 la próxima edición de los Premios de Turismo Islas Canarias, dando continuidad a la apuesta impulsada desde la Consejería de Turismo y Empleo en esta legislatura para que estos galardones recorran el archipiélago y se celebren también fuera de las islas capitalinas.

Evolución de los Premios de Turismo Islas Canarias

En 2024, el Gobierno de Canarias, a propuesta de la Consejería de Turismo y Empleo, impulsó la actualización de los Premios de Turismo Islas Canarias para adaptarlos a los nuevos retos del sector. El nuevo marco sustituyó al establecido en 2014 e incorporó ámbitos como la sostenibilidad, la innovación, la accesibilidad y la calidad del empleo turístico.

Esta renovación dio también un nuevo enfoque a los galardones, que pasaron a contar con seis categorías: Excelencia Turística; Trayectoria Turística; Empleo Sostenible; Innovación, Accesibilidad e Inclusividad y Destino Turístico Sostenible.

El cambio también se ha visto reflejado en la participación. En 2025 se recibieron 64 candidaturas, la cifra más alta hasta entonces, y en esta edición se alcanzaron 102, un récord desde la creación de los premios.

Seis reconocimientos a seis formas de entender el turismo

La edición de los Premios de Turismo de Canarias 2026 distinguió a seis referentes del sector turístico del Archipiélago por su contribución al desarrollo de un modelo basado en la sostenibilidad, la innovación, la inclusión y la puesta en valor del territorio.

Premio a la Excelencia Turística recayó en Bodegas Conatvs , por su contribución a la puesta en valor del paisaje, la viticultura, el producto local y la identidad de Fuerteventura.

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reconoció a la por su compromiso con la comunidad y con la generación de oportunidades accesibles e inclusivas. Premio al Destino Turístico Sostenible recayó en La Palma, por situar el territorio y sus valores naturales en el centro de su modelo de desarrollo turístico.

Una gala inspirada en la identidad de Fuerteventura

La ceremonia contó con una puesta en escena diseñada específicamente para la isla bajo el concepto ‘Piel de isla’, una propuesta que toma como inspiración elementos característicos de Fuerteventura como la piedra, la arena, el viento, la luz, el horizonte y el mar.

La escenografía, los audiovisuales y la iluminación buscaron trasladar esa identidad al espacio, mientras que la música tuvo también un papel protagonista con las actuaciones de la artista majorera Gara Alemán y el timplista Domingo Rodríguez ‘El Colorao’.