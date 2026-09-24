La iniciativa, impulsada por Proexca, distingue a profesionales y empresas de seis sectores por su contribución a la diversificación de la economía de las islas y su crecimiento en mercados exteriores

La Gala Inaugural de los Premios Embajadores de Canarias se celebró este jueves en Forbes House, en Madrid, con la presencia del viceconsejero de la Presidencia del Gobierno de Canarias y presidente de Proexa, Alfonso Cabello. La iniciativa, impulsada por Proexca, reconoce el trabajo de siete empresas y profesionales vinculados a seis sectores que contribuyen a la internacionalización de la economía canaria y a la diversificación económica del archipiélago.

Alfonso Cabello e Himar González durante la Gala Inaugural de los Premios Embajadores de Canarias. Gobierno de Canarias

“Reconocemos a quienes apuestan por Canarias”, señaló Cabello. “Es un honor estar aquí con grandes profesionales, los mejores en sus sectores. Esto es una inspiración para mi y es de agradecer todo el esfuerzo que me consta que hay detrás. Este galardón es un premio a su talento pero también a su dedicación, a su pasión y a su compromiso con Canarias”, añadió.

Los galardones, que cuentan con el patrocinio de Caja Siete y la colaboración de Gestión del Medio Rural de Canarias (GMR Canarias), reconocen iniciativas vinculadas a los sectores audiovisual, videojuegos, agroalimentario, moda, tecnología y marino-marítimo.

Desde Proexca se ha identificado la necesidad de crear esta Red de Embajadores de Canarias a partir del trabajo que desarrolla la entidad para apoyar los procesos de expansión y consolidación de las empresas canarias fuera del archipiélago. La ceremonia pone en valor a empresas, distribuidores, establecimientos y prescriptores que contribuyen de forma directa y sostenida al posicionamiento de los productos y la cultura canaria en el mercado peninsular.

Los premiados pasan así a formar parte de la Red de Embajadores Canarios. Una comunidad destinada a reforzar la conexión entre productores y prescriptores y a impulsar el posicionamiento diferencial de Canarias.

Alfonso Cabello durante la Gala Inaugural de los Premios Embajadores de Canarias. Gobierno de Canarias

Buendía Estudios, reconocimiento al sector audiovisual

En la categoría de audiovisuales, el galardón recayó en Buendía Estudios. Lo recogió su director general, Ignacio Corrales, de manos de la gerente del Clúster Audiovisual de Canarias, Genoveva Ayala.

La productora, nacida en 2020 como alianza estratégica entre Telefónica (Movistar+) y Atresmedia, creó en 2022 su filial Buendía Estudios Canarias, con sede en Las Palmas de Gran Canaria. Desde ahí ha producido series como Las Noches de Tefía, Camilo Superstar, Una Vida Menos en Canarias y Marbella. La trayectoria de Ignacio Corrales incluye la dirección general de Atresmedia Studios y la dirección de TVE.

Dos reconocimientos para el videojuego

El sector del videojuego recibió dos premios ex aequo, destinados a Andreu Ibáñez, director de los Laboratorios TIC del Parque Científico de Lleida, y Luis Torres, CEO y fundador de Drakhar Studios.

ACADEVI y ARCADEV, asociaciones regionales de videojuegos de las islas, entregaron los galardones de manos del vicepresidente de ACADEVI, Samuel Díaz, y de la presidenta de ARCADEV, Zulay Rodríguez.

Andreu Ibáñez cuenta con más de 40 años de trayectoria profesional y fue director comercial de Commodore España. Desde ahí introdujo en el mercado español plataformas como el Commodore 64 y el Amiga. También ha participado como ponente en seis ediciones de la Tenerife Lan Party. Igualmente, ha dirigido cuatro ediciones del Candelaria Drone Festival y organizado tres ediciones del Google Developer Group Spain Summit en Tenerife.

Además, Ibáñez ha gestionado cerca de 130 becas de Google desde 2010. Muchas de ellas para estudiantes canarios. También ha coordinado durante más de seis años programas de mentorización tecnológica en la Universidad de La Laguna. Su trayectoria también incluye la representación del talento canario en eventos internacionales celebrados en Silicon Valley, Londres, Ankara, Taiwán y Alemania.

Por su parte, Drakhar Studio, estudio de desarrollo de videojuegos nacido en Madrid y con sede actual en Canarias, representa uno de los casos de implantación empresarial del sector en el archipiélago. La compañía ha desarrollado videojuegos para franquicias como Patrulla Canina, Hotel Transilvania, MasterChef, Bebés Llorones y Ginger.

Juan Duyos y el impulso a la moda canaria

En el sector de la moda, el premio recayó en el diseñador y presidente de ACME, Juan Duyos. Duyos recibió el galardón de manos del presidente de Caja Siete, Manuel del Castillo González.

Duyos ha destacado por su apoyo al talento emergente y a la proyección nacional de la moda canaria. El 17 de marzo, dentro de la Semana de la Moda de Madrid, abrió las puertas de su desfile Euforia — Un destello, una emoción. Capturar un momento a cuatro firmas canarias, integrando sus creaciones en una pasarela de más de 40 diseños ante medios especializados, prescriptores y profesionales de la industria en Madrid.

Reconocimiento a la promoción agroalimentaria

El reconocimiento correspondiente al sector agroalimentario fue para Alcampo. Su director, Antonio Gil, recogió el premio de manos del miembro de la Junta Directiva de ASINCA, Esteban Alberto Pérez.

La distinción pone en valor el papel de la compañía como coordinadora de numerosas campañas de promoción y comercialización de productos canarios desarrolladas a lo largo del territorio peninsular, una labor orientada a acercar la gastronomía y los sabores del archipiélago a los consumidores de la península.

NTT Data, representante del sector tecnológico

En el ámbito tecnológico, el galardón correspondió a la multinacional NTT Data, representada por el director de su oficina en Canarias, Gonzalo Montesdeoca. Gustavo Pérez, en representación del Clúster Canarias Excelencia Tecnológica, fue el encargado de entregar el premio.

NTT Data, multinacional japonesa situada entre los diez mayores proveedores de servicios TI del mundo, ha establecido presencia física en Canarias y desarrolla proyectos para los sectores público y privado, con especial atención a la interoperabilidad sanitaria y el gobierno del dato.

Boluda Corporación Marítima, premio al sector marino-marítimo

El último reconocimiento correspondió a Boluda Corporación Marítima, cuyo presidente ejecutivo, Vicente Boluda, recogió el premio de manos de Beatriz Calzada, miembro de la Junta Directiva del Clúster Marítimo de Canarias, en calidad de presidenta de la Fundación Puertos de Las Palmas.

La compañía mantiene una trayectoria vinculada a la conectividad marítima de Canarias con los mercados internacionales y cuenta con presencia en los cinco continentes. Su actividad en el archipiélago suma más de tres décadas, con servicios de remolque, terminales y la línea marítima Daily Canarias, que conecta la península con Canarias.

Foto de familia tras la Gala Inaugural de los Premios Embajadores de Canarias. Gobierno de Canarias

Himar González y la artesanía canaria protagonizan la gala

La periodista canaria Himar González condujo la gala, también en calidad de embajadora del talento canario en su sector. Desde 2011 forma parte de Antena 3, donde presenta la sección de El Tiempo en la edición de fin de semana junto a Matías Prats y Mónica Carrillo.

La pieza entregada como galardón constituye una obra de artesanía del fotógrafo Alfonso Escalero, de la productora I love the world, quien recreó una miniatura de una Sabina de El Hierro, el emblemático junípero retorcido por el viento, emergiendo de una roca volcánica con raíces de cristal.

Tras la ceremonia, los más de 80 asistentes participaron en un encuentro de networking acompañado de una degustación de gastronomía canaria.