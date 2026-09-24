Hasta el 30 de septiembre se podrán presentar proyectos profesionales vinculados a las músicas del mundo, tradicionales y de raíz para participar en uno de los principales encuentros internacionales de la industria musical

Entrar en WOMEX significa sentarse frente a profesionales que deciden buena parte de la programación musical de festivales y escenarios de todo el mundo. Programadores, productores, representantes, agencias y sellos discográficos se reúnen durante varios días para descubrir nuevas propuestas artísticas y alcanzar acuerdos.

‘Canarias Suena’ busca hasta 50 proyectos musicales de las Islas para participar en WOMEX 2026. Instituto Canario de Desarrollo Cultural

WOMEX – Worldwide Music Expo se celebrará del 21 al 25 de octubre de 2026 en Las Palmas de Gran Canaria, con el apoyo del Gobierno de Canarias y el Auditorio Alfredo Kraus como uno de sus principales escenarios. La capital grancanaria toma así el relevo de Tampere, Finlandia, que acogió la edición de 2025.

En este contexto, el Gobierno de Canarias impulsa Canarias Suena, una iniciativa destinada a dar visibilidad al talento musical de las islas en este escaparate internacional. Los proyectos podrán presentarse hasta el 30 de septiembre a las 12:00 horas a través de su página web, donde también pueden consultarse las bases y los requisitos de participación.

Hasta 50 proyectos seleccionados

La convocatoria permitirá seleccionar hasta 50 proyectos de artistas y grupos canarios vinculados a las músicas del mundo, las músicas tradicionales y de raíz, así como propuestas que incorporen estos lenguajes a sonidos contemporáneos.

La iniciativa busca reforzar el apoyo a los creadores y profesionales de la música de las islas, facilitándoles herramientas para mejorar su posicionamiento y acceder a circuitos internacionales que pueden resultar difíciles de alcanzar desde el Archipiélago.

Los proyectos seleccionados recibirán una acreditación profesional para WOMEX y podrán utilizar el espacio habilitado por Canarias Suena como punto de encuentro. Allí tendrán la posibilidad de mantener reuniones, presentar materiales, concertar entrevistas y dar a conocer sus propuestas a los profesionales que participen en la feria.

Estos encuentros pueden abrir posteriormente oportunidades de contratación, distribución, colaboración y acceso a nuevos mercados.

Calidad, trayectoria y proyección internacional

La convocatoria se dirige a proyectos con actividad profesional vigente y valorará, entre otros aspectos, la calidad y singularidad de las propuestas, su trayectoria, la capacidad de distribución y el potencial de internacionalización.

También se tendrán en cuenta los materiales profesionales con los que cada proyecto se presenta, dentro de una selección orientada a mostrar ante la industria internacional la diversidad de propuestas musicales desarrolladas en Canarias.

Cinco días de reuniones, conciertos y contactos

WOMEX está considerado uno de los principales encuentros profesionales del mundo para las músicas de raíz y del mundo. Durante varios días, la ciudad anfitriona concentra a profesionales relacionados con la creación, programación, producción y distribución musical.

Durante el día se desarrollan reuniones de trabajo, presentaciones, encuentros y actividades de networking, mientras que por la noche los showcases permiten descubrir propuestas procedentes de numerosos países sobre distintos escenarios.

Para los artistas, formar parte de WOMEX supone acceder directamente a profesionales que buscan nuevos proyectos para festivales, giras, circuitos y mercados internacionales.

La capital grancanaria recibe de nuevo este encuentro internacional después de la edición celebrada en la isla en 2018. En 2026, Las Palmas de Gran Canaria volverá a convertirse durante cinco días en punto de encuentro para artistas y profesionales de la industria musical internacional.