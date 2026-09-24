Manuel Domínguez, líder del PP en Canarias, exige al Estado cerrar fronteras «para salvar vidas»

El vicepresidente del Gobierno de Canarias y líder del PP en las islas, Manuel Domínguez. Imagen de archivo. EP

El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez (PP), ha afirmado este jueves que está «sumamente preocupado» por la evolución de la inmigración desde África. Ante lo cual ha reiterado el mensaje que ha enviado al Ejecutivo estatal en las últimas semanas: «Exigimos que se cierren las fronteras para salvar vidas«.

El también líder del Partido Popular en el archipiélago ha insistido en que «el Gobierno de España tiene que implicarse de manera contundente y de manera urgente en lo que está sucediendo con la inmigración irregular en nuestra tierra».

Domínguez ha reconocido que las llegadas de personas en pateras o cayucos a Canarias se han reducido en lo que va de año (un 55 % hasta el 15 de septiembre). Pero ha recalcado que «los últimos informes de algunas ONG advierten de que mueren más personas, 21 de cada 100». «Hoy es titular de muchos medios de comunicación la supuesta violación, múltiples violaciones, de una mujer a bordo de una patera. Y hace tan solo una semana veíamos cómo un bebé moría en brazos de su madre intentando llegar a las costas canarias», ha añadido

El líder del PP canario ha subrayado que se trata de «un drama humanitario para quienes no consiguen llegar a nuestra tierra. Y un drama humanitario para quienes llegan y no pueden ser atendidos como merecen», por lo que ha demandado «contundencia en las fronteras».

El vicepresidente autonómico ha hecho estas declaraciones antes de inaugurar en Las Palmas de Gran Canaria el primer Congreso del Pacto Europeo por el Océano de Canarias, a preguntas de periodistas sobre el incremento en la última semana de las llegadas de inmigrantes procedentes de África a bordo de embarcaciones precarias.