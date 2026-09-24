Entra en servicio el nuevo acceso sur al Puerto de Las Palmas

El ramal provisional conecta directamente con la glorieta del Muelle Pesquero y busca descongestionar Belén María durante las obras de soterramiento. Esta noche habrá un corte de tráfico entre las 22:00 y las 6:00 horas

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Infraestructura Viaria, ha puesto en servicio el ramal provisional de acceso al Puerto de Las Palmas desde la GC-1/AM por su acceso sur.

Nuevo acceso sur al Puerto de Las Palmas. Gobierno de Canarias

La actuación forma parte de la configuración provisional diseñada para regular los desvíos de tráfico necesarios durante las obras de soterramiento de Belén María. En esta primera fase, el nuevo ramal de salida desde la GC-1 enlaza directamente con la glorieta del Muelle Pesquero, a la altura del Castillo de La Luz.

Este nuevo trazado crea un acceso adicional al Puerto de Las Palmas y contribuye a descongestionar la actual glorieta de Belén María.

Una segunda fase a principios de 2027

La configuración provisional contará con una segunda fase cuya puesta en servicio está prevista para principios del próximo año. En ese momento se habilitará una glorieta provisional a la altura del Castillo de La Luz.

Esta nueva infraestructura permitirá canalizar un mayor número de movimientos, tanto de entrada como de salida del Puerto de Las Palmas.

Según las indicaciones de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, el acceso sur permanecerá abierto de lunes a viernes, entre las 6:00 y las 18:00 horas, para la entrada de vehículos ligeros y pesados.

La salida, en cambio, solo estará permitida a los vehículos ligeros y a los vehículos pesados que dispongan de la correspondiente autorización.

Corte de tráfico esta noche

La Consejería también ha informado de que este jueves, 24 de septiembre, se producirá un corte puntual de circulación entre las 22:00 y las 6:00 horas. La restricción afectará a los 300 metros más próximos a la glorieta de Belén María.

El corte permitirá ejecutar los trabajos de configuración de los desvíos de tráfico correspondientes a esta fase de las obras. La afección se concentrará en la calzada de la GC-1/AM en sentido sur, desde la glorieta de Belén María y durante los 300 metros más próximos a ella.

Durante ese mismo periodo también quedará afectada la calle José Guerra Navarro, que permite acceder al Centro de Salud del puerto desde la GC-1/AM.

Itinerarios alternativos

Los vehículos procedentes del puerto y El Sebadal podrán utilizar la calle Gran Canaria para incorporarse a la GC-1/AM. Para los vehículos de emergencia, el acceso al Centro de Salud del puerto se realizará por la calle Juan Rejón.

La Consejería recomienda a los conductores planificar sus desplazamientos con antelación teniendo en cuenta esta afección provisional y prestar especial atención a la señalización instalada en el entorno de las obras.