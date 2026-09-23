El Consorcio de Abastecimiento de Aguas de Fuerteventura (CAAF) ha informado en un comunicado de la difusión de mensajes falsos a través de las redes sociales y mensajería móvil de cortes de agua en diferentes zonas de Fuerteventura

Consorcio de Abastecimiento de Aguas de Fuerteventura (CAAF). Imagen CAAF

El Consorcio de Abastecimiento de Aguas de Fuerteventura (CAAF) advierte sobre mensajes fraudulentos que se están realizando a través de redes sociales y mensajería móvil donde avisan de cortes de agua en diferentes zonas de Fuerteventura. En este sentido, el CAAF ha emitido un comunicado donde recomienda a la población que se informe de las incidencias en el servicio a través de las redes sociales oficiales del CAAF y de comunicados veraces a través de medios de comunicación tradicionales.

También advierte el CAAF que la difusión de mensajes falsos o la suplantación de identidad que afecte al Consorcio de Abastecimiento de Aguas de Fuerteventura puede constituir un delito según el Código Penal.

En estos momentos no hay interrupción por bombeo en los depósitos de Calderetilla ni interrupciones en pueblos de Puerto del Rosario, ni Betancuria ni Antigua.

Según informa en el comunicado el CAAF, sí hay una incidencia en el barrio de Fabelo, donde en algunas calles del barrio hay corte de suministro por una avería y limpieza de filtros.