Aunque consiguieron rescatarlo, los servicios de emergencias no pudieron reanimar al hombre tras sufrir un ahogamiento en la playa de Garcey, en Pájara

Muere ahogado un hombre de 38 años en Pájara

Un hombre de 38 años ha muerto ahogado este domingo en la playa de Garcey, en el municipio de Pájara, en Fuerteventura. Aunque lo rescataron, no lograron reanimarlo.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias ha recibido a las 19.10 horas una llamada alertando sobre una persona en apuros en el mar. Agentes de la Guardia Civil y la Policía Local rescataron al afectado del agua y lo atendió el Servicio de Urgencias Canario.

Hasta el lugar se han desplazado una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico. En el momento inicial de la asistencia, el hombre presentaba signos de ahogamiento y parada cardiorrespiratoria. Tras practicar maniobras de reanimación cardiopulmonar sin resultado, los sanitarios han confirmado el fallecimiento.

En el operativo han participado también Salvamento Marítimo y los Bomberos de Pájara, cuyos efectivos se han desplazado al lugar del incidente tanto con recursos aéreos como medios terrestres y han colaborado en el dispositivo de emergencias.