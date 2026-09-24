Canarias registra siete terremotos en las últimas horas, el mayor de magnitud 2,5

Los terremotos de mayor intensidad se registran en aguas más próximas a Lanzarote y Fuerteventura
El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado siete terremotos en el entorno de Canarias entre la tarde del miércoles 23 de septiembre y la madrugada de este jueves 24 de septiembre. El movimiento de mayor magnitud alcanzó los 2,5 mbLg y se produjo a las 00:55:04 UTC en la zona denominada Atlántico-Canarias.
El segundo terremoto de mayor magnitud se registró a las 03:40:40 UTC de este jueves, también en el Atlántico-Canarias, con una magnitud de 2,3 mbLg y una profundidad de 17 kilómetros.
El listado del IGN recoge además otros movimientos de magnitudes comprendidas entre 0,7 y 2,0 mbLg.
Siete terremotos registrados
La secuencia registrada por el IGN es la siguiente:
- 2,3 mbLg — Atlántico-Canarias. 24 de septiembre, 03:40:40 UTC. Profundidad: 17 km.
- 2,5 mbLg — Atlántico-Canarias. 24 de septiembre, 00:55:04 UTC. Profundidad: 10 km.
- 1,5 mbLg — Atlántico-Canarias. 23 de septiembre, 23:12:35 UTC. Profundidad: 36 km.
- 0,7 mbLg — SE de Agaete, Gran Canaria. 23 de septiembre, 22:30:01 UTC. Profundidad: 1 km.
- 2,0 mbLg — Atlántico-Canarias. 23 de septiembre, 21:05:09 UTC. Profundidad: 34 km.
- 1,6 mbLg — Atlántico-Canarias. 23 de septiembre, 19:00:43 UTC. Profundidad: 13 km.
- 1,0 mbLg — SW de Tazacorte, La Palma. 23 de septiembre, 18:51:26 UTC. Profundidad: 7 km.