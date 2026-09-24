Canarias registra siete terremotos en las últimas horas, el mayor de magnitud 2,5

Los terremotos de mayor intensidad se registran en aguas más próximas a Lanzarote y Fuerteventura

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado siete terremotos en el entorno de Canarias entre la tarde del miércoles 23 de septiembre y la madrugada de este jueves 24 de septiembre. El movimiento de mayor magnitud alcanzó los 2,5 mbLg y se produjo a las 00:55:04 UTC en la zona denominada Atlántico-Canarias.

El segundo terremoto de mayor magnitud se registró a las 03:40:40 UTC de este jueves, también en el Atlántico-Canarias, con una magnitud de 2,3 mbLg y una profundidad de 17 kilómetros.

El listado del IGN recoge además otros movimientos de magnitudes comprendidas entre 0,7 y 2,0 mbLg.

Siete terremotos registrados

La secuencia registrada por el IGN es la siguiente: