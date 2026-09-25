El secretario general de CC y presidente de Canarias ha obtenido todos los avales posibles en el proceso interno para concurrir a las elecciones

Presentación de avales en CC de la candidatura de Fernando Clavijo para las elecciones autonómicas de mayo de 2027. RTVC.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, concurrirá como candidato de Coalición Canaria (CC) a la Presidencia del Gobierno autonómico en las elecciones previstas para el 23 de mayo de 2027, tras obtener 79 de los 80 avales posibles en el proceso interno de elección.

La candidatura de Clavijo, cuyo único aval no recibido fue el suyo, será sometida a votación en el próximo Consejo Político Nacional del partido, que se celebrará el 3 de octubre en Gran Canaria.

El también secretario general de CC, que se ha presentado cuatro veces a unas elecciones para gobernar Canarias, ha destacado que ha afrontado este proceso «con responsabilidad y también con nervios» porque no quiere «fallarle a Canarias, a la organización» ni a la militancia.

«Modo canario de hacer política»

Asimismo, ha reivindicado el denominado «modo canario» de hacer política frente a la «crispación» y el «enfrentamiento». Y ha defendido que CC debe centrarse en buscar soluciones en lugar de en «echarnos las culpas unos a otros».

Sobre las conversaciones con otras fuerzas nacionalistas, Clavijo ha señalado que CC está hablando con sus compañeros de Gran Canaria, entre ellos Pablo Rodríguez. Y ha mencionado también a Marcial Morales, quien recientemente presentó su candidatura a la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria en las elecciones municipales de 2027 por Primero Canarias.

Clavijo ha reivindicado la «unidad del nacionalismo canario«. Y ha señalado que, si Canarias no tuviera una fuerza nacionalista como CC o «ahora Primero Canarias, que está empezando a andar su camino», habría que elegir entre un gobierno del PP y Vox o del PSOE.

Ha señalado que, de las comunidades autónomas, solo Euskadi y Canarias están actualmente presididas por fuerzas distintas del PP y del PSOE. Y ha considerado que «es sano para los territorios» contar con una formación nacionalista que no esté «en el bando de los fanáticos» y que piense «en los intereses generales de la ciudadanía». Según Clavijo, esa unidad es importante no solo para que las instituciones canarias puedan estar gobernadas sin que las «teledirijan de Génova o de Ferraz», sino también para incrementar la presencia de Canarias en Madrid, «porque es donde vamos a conseguir cosas para los canarios».

Por su parte, el secretario de Organización de CC, David Toledo, ha explicado que CC abrió hace casi cuatro meses el proceso para que los aspirantes pudieran recorrer las islas y reunirse con las organizaciones insulares, los jóvenes y las organizaciones del exterior para presentar sus propuestas y su proyecto. En este caso, ha señalado, solo ha habido un participante, Clavijo, que ha presentado «el 99% de los avales posibles», 79 de un total de 80.

El dirigente de CC ha precisado que el partido cuenta con siete organizaciones insulares, además de la organización juvenil y las organizaciones en el exterior de Argentina, Uruguay y Venezuela, que han respaldado la candidatura.