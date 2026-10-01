Aprobada la construcción de 115 viviendas públicas en Las Palmas de Gran Canaria

El proyecto de Las Palmas de Gran Canaria cuenta con un presupuesto base de licitación de 22,47 millones de euros, financiado con fondos propios municipales en su totalidad, y un plazo de ejecución de 22 meses

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha aprobado este jueves el expediente de contratación para la construcción de 115 viviendas protegidas en la parcela municipal VP-03 de Pepe Gonçalvez Norte, situada entre las calles Concejal García Feo y Virgen del Pilar, en el Distrito Ciudad Alta.

La Junta de Gobierno de Las Palmas de Gran Canaria aprueba el proyecto para construir 115 viviendas públicas

La actuación, cuya licitación se publicará próximamente en la Plataforma de Contratación del Estado, cuenta con un presupuesto base de licitación de 22.471.112,75 euros, financiado con fondos propios municipales, y un plazo de ejecución previsto de 22 meses.

El concejal de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda, Mauricio Roque, señala que “la aprobación de este expediente permite licitar las obras de 115 nuevas viviendas públicas destinadas al alquiler asequible. Seguimos avanzando así en la ampliación del parque público de la ciudad y en la generación de nuevas opciones de acceso a la vivienda”.

Con la aprobación del expediente se autoriza asimismo el gasto correspondiente a la ejecución de la actuación, distribuido entre las anualidades de 2026, 2027 y 2028, y se abre el procedimiento para la adjudicación de las obras.

A este proyecto se suman las más de 400 viviendas que ya están en obras en Tamaraceite o León y Castillo, así como el impulso al proyecto para construir 240 hogares más en Las Torres en colaboración con el Consorcio de Viviendas de Gran Canaria a través de la Consejería de Obras Públicas e Infraestructuras, Arquitectura y Vivienda del Cabildo de Gran Canaria.