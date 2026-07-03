PP y Vox firman un acuerdo de gobierno por el que el partido de Abascal tendrá una vicepresidencia

El candidato a la investidura y líder de los populares andaluces, Juanma Moreno, y el líder de Vox en la comunidad, Manuel Gavira, durante la firma del «acuerdo de gobierno y estabilidad», en el parlamento andaluz, que celebra una segunda votación sobre la investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta.-EFE

El popular Juanma Moreno ha sido reelegido por el pleno del Parlamento autonómico presidente de la Junta de Andalucía con los votos del PP y Vox poco después de que los dos partidos firmaran un acuerdo de gobierno por el que el partido de Santiago Abascal tendrá una vicepresidencia.

La investidura se ha producido en una segunda votación, después de que el martes Vox votara en contra, y Moreno ha obtenido el apoyo de los 53 diputados del PP y los 15 de Vox y el voto en contra de los 28 del PSOE, los 8 de Adelante Andalucía y los 5 de Por Andalucía.

Una vez investido, Moreno se ha acercado a saludar a Manuel Gavira, su próximo nuevo vicepresidente en virtud del pacto que ha alcanzado con Vox para la legislatura. Y también a los portavoces parlamentarios de la oposición, la socialista, María Jesús Montero, el de Adelante Andalucía, José Ignacio García, y de Por Andalucía, Antonio Maíllo.

El ya reelegido presidente de la Junta de Andalucía tomará posesión de su cargo probablemente el próximo domingo. En un acto que se celebrará en el Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta. En los próximos días elegirá a los miembros del Consejo de Gobierno.

Macroconsejería para Vox

El líder andaluz de Vox se hará cargo de una una macroconsejería con rango de vicepresidencia que incluye las áreas de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local. En virtud del acuerdo adoptado por ambos partidos. Un acuerdo que se rubricó por los dos líderes minutos antes de la votación de la investidura en el pleno de la Cámara autonómica.

Ese acuerdo recoge una de las exigencias de Vox, la ‘prioridad nacional’ en el acceso a las subvenciones y servicios públicos. Incluida la vivienda protegida, que estaría ligada a «un arraigo real, duradero y verificable con el territorio».

También plantea la prohibición del burka y el niqab en los espacios públicos y la repatriación de los menores migrantes a sus países de origen. Vox se compromete en el acuerdo a aprobar los cuatro próximos presupuestos de la comunidad, lo que garantiza que Andalucía tendrá cuentas hasta 2030.

Otro objetivo es rebajar el 0,25 % al año del tramo de renta inferiores a 60.000 euros de la tarifa autonómica, «con la meta de acumular una reducción total de 1 punto porcentual al término de la legislatura». Así como una ayuda fiscal fija en la cuota del IRPF de 500 euros por el primer hijo, 1.000 euros por el segundo y 1.500 euros por el tercero o posteriores.

Desde que el 17 de mayo se celebraran las elecciones y el PP se quedara a dos escaños de la mayoría absoluta, las miradas estaban centradas en un posible acuerdo con Vox. Fue el único partido que se mostró dispuesto a alcanzar un pacto. Los partidos de la izquierda dejaron claro desde el primer momento que no iban a apoyar la investidura de Moreno.

Doce días después de los comicios se produjo el primer contacto oficial entre PP y Vox, formaciones que se sentaron por primera vez para sondear las posibilidades de pactos. Unas negociaciones que desde entonces han sufrido altibajos, aunque ambos partidos han respetado el acuerdo de discreción.

Un mes de negociaciones

Ha sido algo más de un mes de negociaciones en las que ha habido prácticamente un «apagón informativo» y que ha culminado con el acuerdo rubricado este jueves. Un documento con 150 puntos, y una serie de compromisos como el de la entrada de Vox en el gobierno autonómico, una vicepresidencia del Parlamento, y un senador por la comunidad.

A partir de esta investidura, por la que Moreno ha obtenido el mayor respaldo parlamentario con el que ha contado un presidente de la Junta de Andalucía, el jefe del Ejecutivo tomará posesión de su cargo y nombrará a sus consejeros, que se reunirán el próximo miércoles en el Consejo de Gobierno.