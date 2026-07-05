El Gobierno de Delcy Rodríguez anuncia un plan de reconstrucción con ayudas económicas, subsidios a la vivienda y la creación de la Gran Misión Venezuela Renace.

Delcy Rodríguez pide suspender las sanciones para acelerar la recuperación tras los terremotos en Venezuela. Europa Press

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, solicitó la suspensión de las sanciones internacionales impuestas al país para facilitar la respuesta al doble terremoto registrado el pasado 24 de junio.

Además, durante una visita a un puesto de mando en Caracas, defendió que el levantamiento de las restricciones permitiría acceder con mayor facilidad a los recursos necesarios para afrontar la reconstrucción de las zonas afectadas.

Rodríguez anunció un paquete de medidas para impulsar la recuperación, entre ellas la creación de la Gran Misión Venezuela Renace, un programa destinado a coordinar la rehabilitación de viviendas e infraestructuras.

Objetivo: acelerar la reconstrucción del país

Además, recordó la puesta en marcha de un fondo específico para la reconstrucción con recursos bloqueados en organismos financieros internacionales y, además, confirmó ayudas económicas mensuales durante seis meses para las personas damnificadas.

El plan también contempla la activación de créditos hipotecarios con subvenciones de hasta el 80 %, la prohibición de exportar materiales de construcción para priorizar el abastecimiento interno y nuevas medidas para impulsar la recuperación económica.

Según Rodríguez, el objetivo es acelerar la reconstrucción del país tras los seísmos, que han dejado cerca de 3.000 fallecidos.