Aumentan a 35 los españoles fallecidos por el doble terremoto en Venezuela

La cifra de desaparecidos se mantiene en 140 y todavía quedan 11 españoles localizados sepultados bajo los escombros

Los rescatistas buscan entre escombros después de los terremotos del 24 de junio, en La Guaira, Venezuela, el 4 de julio de 2026. REUTERS/Pablo Sanhueza

El último balance oficial de este domingo eleva a 35 los españoles fallecidos por el doble terremoto que sacudió el norte de Venezuela a finales de junio, un muerto más que la última estimación del sábado. Además, el total de desaparecidos se mantiene en 140 y todavía quedan 11 españoles localizados que están sepultados bajo los escombros provocados por los seísmos.

Así lo ha anunciado este domingo el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, que insiste en que «todas las líneas de emergencia consular están abiertas» y se pide a los españoles en Venezuela que las utilicen.

Por el momento, la sala de crisis del Ministerio ha atendido 1052 llamadas y el Consulado ha atendido 1604 llamadas.

El último balance oficial por los potentes terremotos registrados hace más de una semana en el centro de la costa venezolana eleva a casi 3.000 los fallecidos y a más de 16.500 los heridos.

El presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez, ha informado de que son concretamente 2.954 los muertos y 16.592 los heridos como resultado los seísmos de 7,5 y 7,2 en la escala de Richter ocurridos el 28 de junio, que han dejado además importantes daños sobre más de 800 edificios, 190 de ellos hundidos.

Las víctimas incluyen, además, 16.309 personas que han perdido su vivienda, según las autoridades, que han informado asimismo de que han atendido a 83.793 familias, rescatado a 6.462 personas, y repartido más de 9.480 toneladas de alimentos y 78.400 bolsas de comida.