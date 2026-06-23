WhoMadeWho actuará en Eólica 2026

El trío danés WhoMadeWho se suma al festival de música electrónica de Tenerife, Eólica 2026

La banda danesa WhoMadeWho, una de las formaciones más influyentes de la electrónica internacional, actuará en Eólica 2026, el Festival Internacional de Energías Renovables que se celebrará los días 16 y 17 de octubre en Tenerife.

WhoMadeWho se suma al cartel del Eólica 2026 que se celebrará en el mes de octubre en Tenerife

Un cartel con figuras de la electrónica internacional

Segundo avance del cartel del Festival Eólica 2026 que se celebrará el 16 y 17 de octubre en Tenerife

El grupo se incorpora a un cartel que ya incluye nombres destacados como Jayda G, TSHA, Horse Meat Disco, Dee Diggs, Octo Octa, Eris Drew y Motor City Drum Ensemble.

WhoMadeWho, referente de la electrónica mundial

Formado por Tomas Høffding, Tomas Barfod y Jeppe Kjellberg, WhoMadeWho ha construido durante más de dos décadas una trayectoria que combina música electrónica, instrumentación en directo y una marcada sensibilidad melódica.

El grupo danés se ha consolidado como una de las propuestas más reconocidas de la escena electrónica contemporánea gracias a una fórmula que conecta la cultura club con la experiencia de los conciertos en vivo. Su sonido y puesta en escena les han permitido actuar en algunos de los festivales más importantes del mundo.

De Coachella a Tenerife

WhoMadeWho ha pasado por escenarios internacionales como Coachella, Burning Man, Roskilde y Tomorrowland. Además, sus actuaciones para la plataforma Cercle acumulan millones de visualizaciones y se encuentran entre las más populares de la electrónica actual.

Su llegada a Eólica 2026 supone uno de los anuncios más destacados de la próxima edición del festival y refuerza una programación que reunirá en Tenerife a artistas de diferentes generaciones y estilos dentro de la música electrónica.

Eólica 2026 se celebrará en el ITER

La décima edición del festival tendrá lugar los días 16 y 17 de octubre de 2026 en las instalaciones del Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER), en Tenerife.

Desde su creación en 2003, EÓLICA ha apostado por la unión entre cultura, sostenibilidad y energías renovables, siendo uno de los festivales pioneros en España en este ámbito. Además, fue el primer festival español en recibir el reconocimiento Greener Festival Award.

Las entradas para EÓLICA 2026 ya están disponibles a través de la web oficial del festival y de Entradas.com.