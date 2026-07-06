Oferta de empleo Televisión Pública de Canarias TVPC_002/26 OPERADOR/A DE CÁMARA ENG

OPERADOR/A DE CÁMARA ENG

LOCALIZACIÓN: SANTA CRUZ DE TENERIFE

CONTRATO TEMPORAL: Formativo para la obtención de la práctica profesional

JORNADA: Jornada completa

PUESTO OFERTADO

Televisión Pública de Canarias selecciona un/a Operador/a de Cámara ENG para incorporarse a su equipo.

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

Se requiere a un/a Profesional titulado/a que se encargará de la operación de cámaras de vídeo, fijas o portátiles, durante la realización de programas en plató o en exteriores; de la captación de imágenes para la elaboración de piezas audiovisuales, cuidando, en estos casos, de la adecuada iluminación y correcta captación del sonido. Tendrá la capacidad, iniciativa y responsabilidad suficientes para realizar trabajos sin guion previo cuando se le requiera, aunque, también, sus funciones pueden depender de las indicaciones que reciban del equipo de realización.

Documentará el material ingestado, en un paso previo al trabajo del departamento de documentación. Asimismo, podrán realizar los procesos previos a la edición de piezas audiovisuales (Ingesta o digitalización del material previamente grabado) y en circunstancias excepcionales editarán noticias de pequeño formato, en colaboración con el redactor o redactora.

¿QUÉ OFRECEMOS?

Tipo de contrato: Formativo para la obtención de la práctica profesional

Jornada: Jornada completa

Fecha de incorporación: Prevista a partir del 01/08/2026, una vez finalice la tramitación del proceso de selección, pudiendo ser posterior a la fecha prevista.

REQUISITOS

Formación:

Técnico Superior en Realización de Proyectos Audiovisuales y Espectáculos, Técnico Superior en Iluminación, Captación y Tratamiento de Imagen o Grado en Comunicación Audiovisual (obligatorio)

Experiencia:

Experiencia como operador/a de cámara para servicios informativos (Se valorará)

Otros requisitos:

Conocimiento de cámaras Sony Z-280 (Se valorará)

Conocimientos en programas de edición de video (Se valorará)

Ofimática nivel medio (se valorará)

Permiso de conducir (obligatorio)

DOCUMENTACIÓN A APORTAR

Currículum Vitae actualizado.

Título o certificado de estudios (en caso de no disponer del título, aportar además del certificado, el justificante de abono de las tasas).

Formación complementaria que desees aportar.

Certificado de vida laboral actualizado.

Documento Anexo I – Protección de Datos

REFERENCIA

TVPC_002/26

Si estás interesado/a en esta oferta de empleo y quieres participar en el proceso de selección, envía la documentación solicitada en el apartado “Documentación a Aportar”, a la dirección de correo electrónico trabajaconnosotros@tvcanaria.tv.

IMPORTANTE: poner en el asunto del correo electrónico la referencia TVPC_002/26, seguida de nombre y apellidos. No olvides adjuntar el Anexo I de Protección de Datos, ya que en caso de no hacerlo, no podremos tener en cuenta tu candidatura.

Esta publicación estará disponible desde el 06/07/2026 hasta el 17/07/2026