Un informe de Aldeas Infantiles avala que estos jóvenes se sientes afectados por la violencia o las agresiones en redes sociales

Más del 30% de los estudiantes de Canarias se siente afectado por violencia en redes sociales. EP

El ‘Informe Convivir en tiempos de pantallas’, de Aldeas Infantiles SOS y publicado este lunes, recoge que en Aragón, Canarias y Cantabria más del 30% del alumnado afirma sentirse afectado por la violencia o las agresiones en redes sociales, frente al 8,3% registrado en la Comunidad de Madrid.

Además, un 43% de estudiantes de Secundaria desearía poder revisar menos las pantallas mientras estudia y un 22,1% de los alumnos lograr dormirse sin tenerlas cerca. El estudio, basado en 2.332 encuestas, refleja que un 6,8% del alumnado cree que un mundo sin redes sociales sería más triste y 43,1% afirma que habría más conexiones reales.

Asimismo, los resultados de la investigación evidencian que a dos de cada tres encuestados les inquieta no encontrar trabajo o no poder dedicarse a lo que les gusta, y un 42,2% muestra preocupación por su situación económica futura.

Por otro lado, el informe apunta que al 25% de las chicas le gustaría compararse menos con otras personas en redes sociales, frente a un 7,8% de los chicos.

Deporte o actividades creativas

Preguntados por las situaciones en las que les resulta más fácil dejar de mirar el móvil, el 70,6% afirma que desconecta con más facilidad cuando hace deporte o actividades creativas, y el 67,2% cuando está con alguien que le importa.

En este sentido, las respuestas revelan que las chicas desconectan más cuando están con personas que aprecian, mientras que los chicos lo hacen más a través del deporte y las actividades creativas.

La entidad sostiene que se dibuja «un retrato diverso de una generación consciente de los riesgos del entorno digital, que encuentra en las relaciones personales, el deporte y las actividades creativas algunas de las principales vías para desconectar de las pantallas».

«Una adolescencia más preocupada por las relaciones humanas, el bienestar emocional y el futuro que por los conflictos tecnológicos», ha destacado.