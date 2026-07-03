Oferta de empleo Televisión Pública de Canarias TVPC_001/26 REDACTOR/A

REDACTOR/A

LOCALIZACIÓN: Santa Cruz de Tenerife

CONTRATO TEMPORAL: Sustitución

JORNADA: Jornada completa

PUESTO OFERTADO

REDACTOR/A

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

Se requiere a un/a Profesional titulado que realice un trabajo intelectual de mesa y de calle, en cualquiera de sus formas y facetas, para la búsqueda, selección, redacción, locución y todos los procesos necesarios para editar y preparar para emisión piezas y reportajes audiovisuales que formarán parte de un programa (Ingesta, edición y preparación de rótulos utilizando para ello herramientas básicas de edición y evitando las tareas de postproducción).

Igualmente, podrán realizar actualizaciones de contenidos audiovisuales de páginas webs, teletextos y atenderán los servicios multimedia. Realizarán una preselección del material que deba ser conservado y documentado. Realizarán el trabajo literario necesario para la elaboración de programas, noticias o reportajes para cualquier medio de distribución de Televisión Pública de Canarias, S.A.

¿QUÉ OFRECEMOS?

Tipo de contrato: Sustitución

Jornada: Jornada completa

Fecha de incorporación: Inmediata y URGENTE, una vez finalice la tramitación del proceso de selección.

REQUISITOS

Formación:

Grado o Licenciatura en Ciencias de la comunicación, periodismo o similar (obligatorio).

Experiencia:

Experiencia en servicios informativos (obligatorio).

Otros requisitos:

Conocimientos en edición y montaje de piezas para televisión (se valorará).

Idiomas (se valorará).

DOCUMENTACIÓN A APORTAR

CV actualizado.

Título o certificado de estudios (en caso de no disponer del título, aportar además del certificado el justificante de abono de las tasas para la obtención del título).

Formación complementaria que desee aportar.

Documento Anexo I – Protección de Datos

REFERENCIA

TVPC_001/26

Si estás interesado/a en esta oferta de empleo y quieres participar en el proceso de selección, envía la documentación solicitada en el apartado “Documentación a Aportar”, a la dirección de correo electrónico trabajaconnosotros@tvcanaria.tv.

IMPORTANTE: poner en el asunto del correo electrónico la referencia TVPC_001/26, seguida de nombre y apellidos. No olvides adjuntar el Anexo I de Protección de Datos, ya que en caso de no hacerlo, no podremos tener en cuenta tu candidatura.

Esta publicación estará disponible desde el 03/07/2026 hasta el 09/07/2026