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Ya son 30 los españoles fallecidos en Venezuela y hay 155 desaparecidos

RTVC / EFE
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11 españoles han sido localizados bajo los escombros que dejaron los terremotos de Venezuela

Terremoto venezuela Reuters 3 julio 2026 (2)
Personas pasan junto a edificios dañados, tras los terremotos, en La Guaira, Venezuela. Reuters


El número de españoles fallecidos en los dos terremotos en Venezuela de la semana pasada ha aumentado hasta los 30, mientras que son ya 155 desaparecidos y 11 los localizados bajo los escombros, que centran los trabajos de los rescatistas, según los datos aportados este viernes por el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Además, hasta el momento, la sala de crisis del Ministerio ha atendido 1.022 llamadas relacionadas con esta catástrofe. Se suman a las 1.497 que ha atendido el consulado.

Exteriores ha insistido en que todas las líneas de emergencia consular están abiertas. Y ha pedido a los españoles que se encuentran en Venezuela que las utilicen.

Por otro lado, empresas, entidades e instituciones se han volcado desde España para ayudar a los damnificados por los terremotos. Hasta el momento, se han recaudado más de 10 millones de euros, se han fletado varios aviones con ayuda humanitaria y se continúa con la recogida de material de primera necesidad.

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