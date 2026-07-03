Televisión Canaria completa el curso 25/26 con un incremento de la audiencia de un 36 % respecto a la pasada temporada

La cadena pública se coloca en un 7,6% de cuota de pantalla, lo que supone un crecimiento de dos puntos

Televisión Canaria ha completado el curso televisivo con una cuota de pantalla del 7,6 % de share. Este resultado representa un crecimiento de 2 puntos con respecto a la temporada anterior, lo que se traduce en un 36% de incremento en las métricas de audiencia registradas. Esta evolución positiva sitúa a la cadena pública como la 3ª cadena más vista por los canarios, subiendo dos posiciones en el ranking de cadenas en la comparativa con la temporada pasada y adelantando a La 1 y Cuatro.

El crecimiento de la cadena pública se constata con mejoras en todas las métricas de audiencias y subidas en todos los segmentos poblacionales y franjas horarias. En términos de alcance, 2 millones de canarios y canarias han visto en algún momento TVC, lo que representa el 90,9 % del universo de consumo. Por edades, los crecimientos se registran en todos los cortes, con especial subida en las personas cuyas edades están comprendidas entre los 25 y 44 años, donde concretamente mejora un 2,9 puntos de cuota.

Ángel Báez, director de Cadena de Televisión Canaria, señala que “los datos de la temporada que concluye en junio y que nos dejaron el mejor junio de los últimos 16 años, son un reflejo de la apuesta de TVC por contenidos propios, hechos por y para los canarios, siempre pegados a nuestra realidad. La buena marcha de la temporada 25/26 supone un auténtico respaldo a una propuesta de contenidos de temática y producción canaria, capaz de ofrecer una gran amplitud de formatos y géneros”. Además, añade que “ha sido una temporada que nos deja los mejores datos de los últimos cuatro años, con unos resultados muy equilibrados entre las distintas franjas horarias que componen la programación diaria”, y concluye que han estado reforzados en junio, un mes que termina con un registro sobresaliente.

Por programas, en junio todos los espacios crecen según las cifras analizadas. ‘Ponte al día‘ alcanza en junio una media del 10,1% de cuota de pantalla, lo que supone 5,2 puntos más que el resultado obtenido hace un año. En el tramo de la tarde, el concurso ‘Cógeme si puedes’ alcanza un 6,7% de share.

Por su parte, ‘¡Hay que verlo!‘ continúa su tendencia y firma un 5,9% de share, mejorando en 1,4 puntos sus datos de junio de 2025. Le sigue el espacio gastronómico ‘Como en casa’, que registra una media del 5,8% de cuota de pantalla.

Además, ‘El Tiempo Vuela’ alcanza un 5,6% de share y mantiene la evolución que viene registrando durante la temporada.

Finalmente, en la parrilla del fin de semana, el magacín ‘Entre Nosotras’ sitúa su seguimiento en una media del 5,4% de cuota, lo que representa una mejora de dos puntos respecto a sus registros del pasado año.

Entretenimiento en prime time

El horario de máxima audiencia y los formatos nocturnos de la cadena también reflejan un crecimiento entre los espectadores canarios. En esta franja, ‘En Otra Clave‘ se sitúa en una media mensual del 12,8% de cuota de pantalla -dos puntos más que hace un año-. Por su parte, ‘Noveleros‘ se sitúa en el 10,1% de share, mientras que ‘1 Hora Menos’ registra en su franja nocturna una media del 9,8% de cuota de pantalla y mejora en 1,4 puntos sus resultados interanuales.

Las noches de los sábados cuentan con el seguimiento de ‘Noche de Taifas’, que firma una media del 8,3% de cuota de pantalla. Le sigue el espacio ‘Gente Maravillosa’, que alcanza un 7,7% de share en la noche de los lunes.

La oferta de entretenimiento nocturno se completa con el rendimiento de ‘Batalla de Cerebros’, que obtiene un 7,4% de cuota de pantalla en su primer mes completo de emisiones, y el microespacio ‘De buena tinta’, que firma un 7,2% de share. Cierran este bloque ‘El Jefe Soy Yo’, con un 6,1% de share; y ‘La Retranca’, que alcanza un 5,5% de share.

Junio confirma así el cierre de una temporada histórica para Televisión Canaria, consolidando una trayectoria de crecimiento sostenido a lo largo de todo el curso 25/26. Con el mejor registro en un mes de junio de los últimos dieciséis años y un incremento generalizado en todas sus franjas de emisión, la cadena pública autonómica refuerza su posición como la tercera opción más vista en las Islas, mejorando el rendimiento de sus formatos clave y consolidando su propuesta de contenidos basados en la cercanía y la identidad canaria.