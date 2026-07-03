Cita con el verano en ‘Tiempo de Alisios’

El magacín de fin de semana de La Radio Canaria, sábados y domingos de 08:00 horas a 11:00 horas, apostará por combinar la información con el relax veraniego

La periodista Mónica Bolaños, junto al equipo y los colaboradores, se pondrá al frente del micrófono en riguroso directo, -sábados y domingos de 08:00 horas a 11:00 horas-, para ofrecer la mejor combinación de actualidad, cultura y el entretenimiento veraniego en todo el Archipiélago. Este sábado, 4 de julio, la tertulia de periodistas tomará otro tono para seguir desgranando la actualidad regional, nacional e internacional, de manera fresca y amena, y acompañar las mañanas del mes de julio.

Mónica Bolaños dirige y conduce ‘Tiempo de Alisios’ en La Radio Canaria

Canción del verano

Una nueva sección llegará los sábados a ‘Tiempo de Alisios‘ bajo el paraguas ‘La canción del verano’. «Comenzaremos buscando a personalidades de las Islas para preguntarles cuál es esa canción que marcó alguno de sus veranos, luego ya iremos sorprendiendo», comenta Mónica Bolaños, directora y conductora de ‘Tiempo de Alisios’.

Se mantienen secciones habituales como ‘Parlare’, de la periodista María Rodríguez, que en esta entrega dará detalles sobre el punto en que se encuentra la puesta en marcha del Colegio Profesional de Periodistas de Canarias. También la sección musical de Héctor Martín, ‘Canción a Quemarropa’, que propondrá en este arranque de julio un viaje hasta el año 1973 con la música indispensable de Elton Jonh. Y el habitual ‘Bueno de Boca’ que este fin de semana traerá hasta ‘Tiempo de Alisios’ al sumiller del ‘Celler Can Roca’, Josep Roca, uno de los invitados de lujo en el reciente ‘Island Wines Summit’ en Tenerife donde dirigió una cata magistral dedicada a vinos insulares del mundo.

Josep Roca, sumiller del ‘Celler Can Roca’

El sábado ‘Tiempo de Alisios’ cerrará con el estreno de una nueva sección que tendrá como premisa el eslogan ‘Jugar con sabor canario’. «Invitaremos a nuestros compañeros de La Radio Canaria a jugar, y los dos primeros invitados serán la delegada de Igualdad de RTVC, Noemí Galván y el editor del ‘Canarias a la 1‘, David Perdomo, quienes se enfrentarán amistosamente en un concurso en que pondremos a prueba sus conocimientos sobre historia, cultura y costumbres de nuestro Archipiélago», avanza Mónica Bolaños.

Enfilando el domingo, será el momento de la disección musical de Rubén Mayor, presentador y director del programa ‘Noveno Auditorio’ en la sección ‘Magma Mía’, que dará paso a la ‘actualidad curiosa’, un paseo para escuchar la voz de la calle que llegará de la mano de Carlos García.

Música y libros

«La aventura de viajar en verano, cerca o lejos, será otra de las secciones para este verano. El programa abordará asuntos que tengan que ver con todo aquello que es posible hacer y disfrutar durante el verano, teniendo como premisa tener unas vacaciones diferentes», apostilla la directora de ‘Tiempo de Alisios’. Los libros también estarán en el magacín de La Radio Canaria que dará claves sobre los títulos que son tendencia en esta época estival. Libros de viajes, para para leer en la playa o, simplemente, para esos momentos de ocio y quietud en que es posible viajar a través de las letras.

En el ‘Bueno de Boca’ del domingo un café con Alba Seco, la directora de Retail de la marca de joyas ‘Singularu‘. Un ejemplo de resiliencia y fortaleza de una marca que, tras sufrir los daños de la Dana en Valencia, aterriza en Canarias aportando en sus diseños la singularidad de un verano en las Islas.

La marca de joyas ‘Singularu’ aterriza en Canarias

Desembarco de joyas

Al cierre del domingo, una nueva entrega del concurso ‘juegas con sabor canario’ que en esta ocasión enfrentará a dos profesionales de La Radio Canaria como son la realizadora María Soler y el redactor José Willis. El candado definitivo de este primer fin de semana de julio lo pondrá Clemente González, director y conductor de ‘De Campo y Mar‘, que avanzará el calendario de citas, eventos y fiestas populares que forman parte de la agenda de tradiciones canarias de este verano.

‘Tiempo de Alisios’ es el programa magacín de fin de semana en La Radio Canaria.