El festival Santa Catalina Classics inauguró su sexta edición con un memorable concierto de gala protagonizado por el prestigioso pianista Lang Lang

Concierto del pianista Lang Lang en Santa Catalina Classics. Imagen cedida por la organización

El festival Santa Catalina Classics, impulsado por Barceló Hotel Group, inauguró su sexta edición con un memorable concierto de gala protagonizado por el prestigioso pianista Lang Lang, una de las figuras más destacadas de la música clásica actual. La actuación, celebrada en los jardines del Santa Catalina, a Royal Hideaway Hotel, reunió a un público que completó el aforo, confirmando el éxito de esta nueva edición.

En un formato de recital en solitario, más íntimo y exigente, Lang Lang ofreció un programa de marcado carácter romántico que recorrió obras de Mozart, Beethoven, Albéniz, Granados y Liszt. Especialmente aplaudidas fueron las interpretaciones de las sonatas Patética y Op. 110 de Beethoven, así como el homenaje a la música española a través de composiciones de Albéniz y Granados. Su capacidad para transmitir emoción y conectar directamente con la audiencia convirtió la velada en una experiencia artística excepcional.

El éxito del concierto consolida además la nueva línea artística del festival, dirigida por Jorge Perdigón, que apuesta por alejarse de los grandes formatos para recuperar una propuesta más cercana, donde la excelencia musical conviva con la exclusividad y la proximidad entre artistas y espectadores.

La programación continuará en septiembre

El festival continuará a partir de septiembre con un ciclo de conciertos de cámara en los salones del hotel, protagonizados por reconocidos intérpretes como el guitarrista Pablo Sáinz Villegas, la pianista Mariam Chitanava y el arpista Xavier de Maistre. Estas citas incorporarán, además, nuevas experiencias para el público, como las “Claves de escucha”, encuentros previos para profundizar en las obras, y espacios posteriores de intercambio entre artistas y asistentes.

Imágenes del concierto inaugural de Santa Catalina Classics. Imágenes cedidas por la organización

Con esta sexta edición, Barceló Hotel Group refuerza su compromiso con la promoción de la cultura y el mecenazgo musical, consolidando a Santa Catalina Classics como una cita de referencia dentro del circuito nacional e internacional. El festival mantiene así el legado cultural del histórico Santa Catalina y cuenta con el respaldo de instituciones públicas, entidades privadas y el apoyo del público de Las Palmas de Gran Canaria, cuyo entusiasmo ha sido fundamental para garantizar la continuidad y el crecimiento del proyecto.