El precio del alquiler ha subido un 31% en cinco años y ya rebasa el salario mínimo, mientras la compra de vivienda alcanza cifras no vistas en dos décadas en Canarias

Alquilar un piso en la provincia de Las Palmas cuesta actualmente en torno a 1.200 euros mensuales, un 31% más que hace cinco años y por encima del Salario Mínimo Interprofesional.

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, el precio ronda los 1.000 euros, frente a los 780 euros que se pagaban en 2021, lo que confirma una escalada sostenida en el mercado residencial del archipiélago.

Entre las causas de este encarecimiento se apunta a la escasa construcción de nueva vivienda y a un marco regulatorio que, según el sector, no ofrece suficiente estabilidad a los propietarios.

El alquiler supera los 1.200 euros en la provincia de Las Palmas y marca máximos históricos en Canarias. RTVC

Dificultad de acceso al alquiler

Cada vez más dueños optan por destinar sus inmuebles al alquiler de corta estancia o vacacional, reduciendo la oferta de arrendamiento de larga duración y tensionando aún más los precios.

En paralelo, la compraventa de vivienda está batiendo récords que no se veían desde hace casi 20 años, en una encrucijada marcada por la dificultad de acceso al alquiler y el esfuerzo financiero que supone comprar.

Una situación especialmente acusada en grandes ciudades y zonas turísticas, donde la presión de la demanda continúa empujando al alza tanto los precios de renta como los de adquisición.