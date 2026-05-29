Este dispositivo reforzaría las actuaciones en los aeropuertos implicados en el operativo como son el de Gran Canaria o Tenerife Norte

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha preparado un dispositivo especial para facilitar la movilidad durante la visita a España del Papa León XIV, que refuerza los servicios ferroviarios de Cercanías Madrid, Rodalies, Media Distancia y Avant y las actuaciones en los aeropuertos implicados en el operativo.

Transportes prepara un dispositivo especial para la visita del Papa León XIV. Imagen de AENA

La visita del sumo pontífice a España, que ha sido declarada evento de especial interés público por el Gobierno central, tendrá lugar del 6 al 12 de junio con actos programados en Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife y concentraciones que podrán superar el millón de asistentes.

Según Transportes, el Ejecutivo ha celebrado más de 80 reuniones de coordinación entre distintas administraciones e instituciones, mediante grupos de trabajo, con el objetivo de facilitar los desplazamientos y garantizar la movilidad.

Observación de todas las necesidades

Desde los Servicios Centrales de Aena se ha desarrollado un proceso continuo de coordinación con distintos organismos de la Administración General del Estado para implementar las actuaciones necesarias en los aeropuertos directamente implicados en el operativo: Madrid, Barcelona, Tenerife Sur y Tenerife Norte (en Gran Canaria se operará en la Base Aérea de Gando).

En concreto, desde la coordinación técnica con compañías aéreas y agentes de handling, se han definido las necesidades operativas de la aeronave papal, incluyendo posicionamiento, equipos de asistencia, combustible, slots y compatibilidad operativa.

De forma complementaria, se ha coordinado con la Asociación Española para la Coordinación y Facilitación de Franjas Horarias (AECFA) la limitación de vuelos no programados vinculados al evento en los aeropuertos con mayores restricciones de capacidad durante los días del mismo, quedando sujetas a aprobación posterior por parte del aeropuerto.

EFE/ Alessandro Di Meo

Reuniones internas de los aeropuertos

Por otro lado, se han definido perímetros de seguridad, itinerarios y condiciones de acceso, en coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y se están implementando trabajos de acondicionamiento en instalaciones, mantenimientos, limpieza y adecuación de mobiliario, entre otras actuaciones.

El ministerio explica, en un comunicado, que cada aeropuerto ha desarrollado reuniones internas para analizar el impacto del operativo y adaptar procedimientos, garantizando la compatibilidad con la operativa habitual.

Por otro lado, desde ENAIRE, gestor estatal de la navegación aérea en España, se garantizará la reserva del espacio aéreo en las zonas por donde transcurrirá la visita del papa León XIV para que sólo puedan sobrevolar esas áreas aeronaves de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y vinculadas a la seguridad.