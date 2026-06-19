Según el IGN esta actividad detectada es similar a la de febrero y marzo, aunque de menor energía. Se trata principalmente de eventos con alto contenido en bajas frecuencias, a diferencia de los eventos volcano-tectónicos habituales y se clasifican como eventos híbridos

Parque Nacional de Las Cañadas del Teide.

El Instituto Geográfico Nacional ha detectado en Tenerife entre ayer jueves y este viernes varios pulsos de actividad sísmica de baja frecuencia, con unos 79 terremotos registrados, principalmente en la zona oeste de Las Cañadas del Teide.

A las 05:14 del 18 de junio se registró un primer pulso de actividad sismo-volcánica muy breve, de apenas 11 minutos, y a lo largo de la tarde de ayer y esta noche se han producido varios más, hasta las 05:21 horas de hoy.

El primero, de las 05:14 del 18 de junio, consistió en un total de 16 terremotos localizados con profundidades entre 8 y 17 km bajo el nivel del mar y magnitudes entre 0,6 y 1 mbLg.

Del resto de actividad que comenzó a las 16:42 de ese mismo día y que ha durado hasta las 05:21 del día de hoy, se han detectado de forma automática 63 eventos sísmicos hasta el momento, de los que se han podido localizar 14.

Profundidad y magnitud

Los eventos están localizados entre 8 y 15 km de profundidad y sus magnitudes oscilan entre 0,4 y 0,8 MbLg. La mayor parte de los hipocentros se encuentran situados en la zona oeste de las Cañadas, como en otras ocasiones.

También se ha registrado un terremoto en la localidad de Icod de los Vinos de magnitud 0,3 mbLg a una profundidad de 2 km.

Según el IGN, esta actividad detectada es similar a la de febrero y marzo, aunque de menor energía y se trata principalmente de eventos con alto contenido en bajas frecuencias, a diferencia de los eventos volcano-tectónicos habituales y se clasifican como eventos híbridos.

La actividad de estos pulsos no presenta un patrón repetitivo en forma de familias ni han sido sentidos por la población de la isla.

No aumenta el peligro de erupción a corto o medio plazo

El IGN indica que esta actividad no aumenta el peligro de erupción a corto o medio plazo en la isla de Tenerife. Y recuerda que, como entidad responsable de la vigilancia volcánica en España, tiene desplegada una red de más de 100 estaciones, equipos y puntos de muestreo fijos en la isla.

Estos equipos monitorizan y evalúan con la tecnología actual los parámetros más destacados y realizan un seguimiento exhaustivo en tiempo real de cualquier cambio, alteración o anomalía en sismicidad, deformaciones y geoquímica que pudiera indicar una evolución en el peligro a corto, medio y largo plazo de una erupción volcánica.