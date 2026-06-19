El programa de Televisión Canaria emitirá el asalto el sábado en directo por la plataforma CANARIAS PLAY, el canal de Deportes de Televisión Canaria en YouTube y la web rtvc.es y el domingo a las 17.55 horas, en diferido, en el canal TDT de Televisión Canaria

El programa de Televisión Canaria ‘Terrero y Gloria’ se desplaza hasta el Valle de Aridane este sábado 20 de junio para ofrecer a partir de las 19.40 horas el encuentro de ida de los cuartos de final del Torneo Disa – Gobierno de Canarias 2026 que enfrenta en el terrero Camilo León de Los Llanos al CL Aridane ante el CL Tegueste de Tenerife, con el objetivo de ambos equipos de meterse en la final a cuatro que se disputará en el mes de julio en Tenerife.

El conductor de ‘Terrero y Gloria’, Willy Rodríguez, junto al comentarista David Yanes.

El sábado se podrá seguir el encuentro en directo por la plataforma CANARIAS PLAY, el canal de Deportes de Televisión Canaria en YouTube y la web rtvc.es. El domingo 21 junio, a las 17.55 horas, en el canal TDT de Televisión Canaria habrá una nueva oportunidad de ver este encuentro de máxima rivalidad.

Este primer asalto mide a un CL Aridane curtido en finales y decidido a volver a la final a cuatro por segundo año consecutivo. Cuenta para ello con un tridente de garantías encabezado por el puntal B majorero Raúl Peñate ‘Pollo Camareta II’, escoltado por dos puntales C como son Carlos Matoso y Carlos Jiménez ‘Palmerito’.

Enfrente estará otro de los grandes favoritos en la lucha por el título regional, el CL Tegueste, que cuenta con uno de los mejores puntales de la actualidad, Mamadou Camara. Será un duelo muy especial para el puntal A de Mali, que este curso regresó al equipo tinerfeño y que le toca visitar el terrero Camilo León, su casa la temporada pasada en las filas del Aridane.

La narración del encuentro estará a cargo de Willy Rodríguez Calero, que contará con los comentarios de David Yanes y las entrevistas de Jorge Benítez. Además de escuchar a los protagonistas a pie de terrero, desde el set montado sobre la arena del terrero del Valle de Aridane se informará de la actualidad en las diferentes competiciones en juego, incluida la categoría femenina.

En la previa de esta luchada de la fase eliminatoria de la Regional, habrá conexiones con el plató de ‘Terrero y Gloria’ para conocer a través de Beatriz García y José Manuel Pitti todos los detalles de este apasionante duelo.

Reportaje sobre el campeonato infantil de Canarias

El equipo del programa ha preparado también varios reportajes exclusivos. Esta semana tendremos una nueva entrega de ‘Pollito de la arena’, con Juan Antonio Cabrera, que estuvo presente en el reciente campeonato infantil de Canarias en el Puerto de La Cruz, en Tenerife.

El particular test de los puntales o la clasificación actualizada de la competición en la aplicación ‘Terrero y Gloria PLAY‘, la primera de la historia de la lucha canaria, serán otros de los temas preparados para este fin de semana. El programa acabará con una nueva entrega de ‘La Opinión de Juan Espino’.

‘Terrero y Gloria’, una producción de Soluciones Creativas El Plan SL, responde a una apuesta decidida de Televisión Canaria por divulgar todo lo que acontece en torno a la lucha canaria, uno de los deportes vernáculos más importantes del Archipiélago.