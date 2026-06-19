Cuatro detenidos por un robo con fuerza en una vivienda de Telde

El hurto ocurrió el pasado 14 de junio en una zona residencial del municipio y se han conseguido recuperar los objetos sustraídos

La Policía Nacional detuvo a cuatro hombres como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en un domicilio en el municipio grancanario de Telde, logrando recuperar los efectos sustraídos durante la actuación policial.

Agente de la Policía Nacional. Imagen de recurso Policía Nacional

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado 14 de junio, cuando la Sala CIMACC 091 comisionó a varias patrullas tras recibirse una alerta de una empresa de seguridad que había detectado la presencia de intrusos en el interior de una vivienda situada en una zona residencial del municipio.

Comprobación de los objetos sustraídos

Al llegar al lugar de los hechos, los agentes realizaron una inspección del inmueble y comprobaron que una de las puertas de acceso se encontraba abierta y que una cristalera la habían fracturado para acceder al interior de la vivienda.

Los propietarios, que acudieron al lugar tras ser alertados, manifestaron que echaban en falta diversos efectos, entre ellos dos ordenadores portátiles.

Según la nota facilitada por la Policía Nacional, se estableció un dispositivo de búsqueda y cierre en las inmediaciones, realizándose diversas gestiones policiales que permitieron obtener una descripción de los presuntos autores y del vehículo utilizado para abandonar el lugar.

Detención de cuatro personas

Gracias a la obtención y recopilación de toda la información, los agentes localizaron un vehículo ocupado por cuatro personas que coincidían con las características recabadas durante la intervención.

Tras identificar a sus ocupantes e inspeccionar el turismo, localizaron en su interior los ordenadores sustraídos y diversos objetos procedentes de la vivienda, procediendo a la detención de los cuatro individuos como presuntos autores de un delito de robo con fuerza.

La investigación permitió recuperar los efectos denunciados como sustraídos, que los devolvieron a sus legítimos propietarios.

Una vez finalizadas las diligencias policiales, los detenidos se pusieron a disposición de la autoridad judicial competente, que decretó el ingreso en prisión de uno de ellos.