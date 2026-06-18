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Un motorista fallecido en un accidente en la autopista del sur de Tenerife

RTVC / EFE
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El accidente mortal se produjo en el kilómetro 22 de la TF-1 a su paso por Güímar

Vídeo RTVC.

Un motorista ha fallecido tras su sufrir un accidente de circulación en la autopista del sur de Tenerife a la altura del municipio de Güímar.

El accidente ha ocurrido sobre las 11:50 horas de este jueves en el kilómetro 22 de esa vía y al parecer se ha producido tras una salida de la vía de la moto.

Motorista fallecido TF-1
Un motorista fallecido en un accidente ocurrido en la autopista del sur de Tenerife. Imagen: RTVC

Ante la gravedad del incidente, el coordinador sanitario activó desde el primer momento un helicóptero medicalizado del Servicio Canario de Urgencias, además de ambulancias de soporte vital avanzado, para garantizar la evacuación urgente por vía aérea del herido.

A la llegada del personal sanitario, el afectado se encontraba en parada cardiorrespiratoria por lo que se realizaron maniobras de reanimación sin resultado.

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