Esta medida por la que se regula el acceso de animales de compañía a los centros de Museos de Tenerife, está orientada a favorecer espacios culturales más accesibles, inclusivos y adaptados a las nuevas realidades sociales

Informa: Redacción Informativos RTVC

El organismo autónomo Museos de Tenerife, dependiente del Cabildo de Tenerife, ha aprobado las nuevas normas de convivencia que regularán el acceso de animales de compañía a los distintos centros museísticos de la institución, tras un periodo de alegaciones.

Esta es una medida orientada a favorecer espacios culturales más accesibles, inclusivos y adaptados a las nuevas realidades sociales.

La iniciativa establece un marco de convivencia que compatibiliza la presencia de animales de compañía con la conservación del patrimonio, la seguridad de las instalaciones y el bienestar del conjunto de visitantes. Este proyecto nace en consonancia con la nueva legislación de bienestar animal y responde también a una demanda creciente de la ciudadanía.

Mascotas en centros de Museos de Tenerife. Imagen Cabildo de Tenerife

La implantación de este modelo irá acompañada de un protocolo exhaustivo y estricto que garantizará en todo momento la convivencia, el respeto y la seguridad de todas las personas visitantes. El objetivo es asegurar que aquellas personas con alergias, fobias o sensibilidades relacionadas con los animales puedan disfrutar igualmente de los museos sin molestias ni incidencias.

Mascotas en centros de Museos de Tenerife. Imagen Cabildo de Tenerife

Periodo de prueba

Con la aprobación, se inicia un periodo de prueba por tres meses en el Museos de Naturaleza y Arqueología (MUNA) y en las sedes de la Casa Lercaro y Casa de Carta del Museo de Historia de Tenerife (MHT), y quedan fuera de esta prueba, al menos temporalmente, la Cueva del Viento, el Centro de Documentación Canarias y América (CEDOCAM) y el Castillo de San Cristóbal, situado en los bajos de la plaza de España de Santa Cruz de Tenerife. Sin embargo, por sus especiales características, los expertos han considerado que el Museo de la Ciencia y el Cosmos, no es un espacio adecuado para que puedan entrar mascotas.

Las normas contemplan, entre otros aspectos, la obligatoriedad de que los animales permanezcan sujetos mediante correa no extensible, mantengan un comportamiento adecuado durante la visita y cuenten con las condiciones sanitarias exigidas por la normativa vigente. Asimismo, se prevé la posibilidad de prohibir o restringir el acceso a determinadas salas o espacios por motivos de conservación o seguridad.

Responsabilidad de los propietarios

Las nuevas normas también recogen la responsabilidad de las personas propietarias sobre cualquier incidencia que pudiera ocasionarse durante la visita, así como la obligación de atender en todo momento las indicaciones del personal del museo.

Con esta iniciativa, Museos de Tenerife se suma a la tendencia creciente de instituciones culturales que incorporan políticas ‘amiga de las mascotas’ o ‘pet friendly’, promoviendo modelos de convivencia responsables y fomentando una relación más cercana entre la ciudadanía y los espacios culturales de la isla.